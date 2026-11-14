Shehaj në protestë: Reforma Zgjedhore po përdoret për të ruajtur pushtetin, ndryshimi nuk pengohet

Agron Shehaj, kryetar i Partisë Mundësia, deklaroi gjatë protestës se përpjekja për një Shqipëri ndryshe dhe për të ardhmen e shqiptarëve do të vijojë deri në largimin e klasës së vjetër politike, të cilën e cilësoi të korruptuar.
Sipas tij, qytetarët protestojnë prej 6 muajsh duke kërkuar largimin e Edi Ramës dhe të përfaqësuesve të politikës së vjetër, ndërsa këta të fundit po ulen së bashku për të përgatitur një tjetër pazar përmes Reformës Zgjedhore.
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Shehaj i akuzoi se synojnë ta përshtatin sistemin zgjedhor me interesat e tyre, në mënyrë që të mbajnë pushtetin. Ai kundërshtoi pretendimin se ndryshimet po ndërmerren për forcimin e demokracisë dhe në dobi të Shqipërisë e të shqiptarëve, duke e quajtur atë një pretekst.
Në qëndrimin e tij, kreu i Partisë Mundësia këmbënguli se qëllimi i vetëm i kësaj nisme është ndërtimi i një sistemi që u shërben atyre për të ruajtur pushtetin që kanë.
Megjithatë, Shehaj u shpreh se ky synim nuk do të realizohet, pasi protesta nuk do të ndërpritet. Ai theksoi se beteja për ndryshim do të vazhdojë derisa t’i jepet fund klasës së vjetër politike.