Ish-sulmuesi i Manchester Unitedit, Michael Owen, ka ngritur pikëpyetje mbi mundësinë që Mauricio Pochettino të sjellë ndryshimin e shumëpritur në stolin e “Djajve të Kuq”. Sipas tij, vështirësitë e klubit mund të lidhen me probleme më të thella sesa thjesht me emrin e trajnerit.
Owen e cilëson Pochettinon një trajner të nivelit të lartë dhe shpreh vlerësim edhe për karakterin e tij, por kujton se në dekadën e fundit ose 15 vitet e fundit, Manchester Unitedi ka pasur në drejtim disa emra të rëndësishëm, pa mundur të rikthehet në lartësinë e dikurshme.
Të lidhura
None found
“Është padyshim një trajner shumë i mirë. Më pëlqen shumë, edhe si person, edhe si trajner. Por nuk mund të anashkaloj faktin se gjatë 10-15 viteve të fundit në këtë klub kanë ardhur edhe trajnerë të tjerë të mëdhenj. Pyetja kryesore është: a ka rëndësi kush vjen në këtë post?”, deklaroi Owen.
Ish-futbollisti anglez nënvizoi se ardhja e Pochettinos, në vetvete, nuk përbën garanci për përmirësimin e situatës. Ai theksoi se edhe paraardhësit e tij kanë marrë drejtimin mes pritshmërive të mëdha, por nuk kanë prodhuar rezultatet e kërkuara.
“Kushdo që vjen, qoftë Michael Carrick, Pochettino apo dikush tjetër, mendoj se kjo është pyetja kryesore. Për 15 vjet, në fund të fundit, asgjë nuk ka ndryshuar. Ka qenë e njëjta histori”, u shpreh ai.
Për të ilustruar shqetësimet e tij, Owen përmendi periudhat kur skuadra drejtohej nga Jose Mourinho, Louis van Gaal, Ole Gunnar Solskjaer, David Moyes dhe Ruben Amorim. Sipas tij, të gjithë këta trajnerë e nisën punën me synimin dhe shpresën për ta kthyer klubin në elitën e futbollit anglez.
“A do të jetë Pochettino ndryshe nga Mourinho, Van Gaal, Solskjaer, Moyes, Amorim dhe të gjithë të tjerët? Secili prej tyre erdhi me shumë shpresë dhe pritshmëri, ashtu siç po ndodh tani me Pochettinon. Por pyetja më e madhe është nëse dikush mund të ketë sukses në këtë klub, duke pasur parasysh mënyrën se si është i organizuar aktualisht”, përfundoi ish-sulmuesi i Unitedit.
Pas 10 xhirove të zhvilluara në Ligën Premier, Manchester Unitedi ndodhet në vendin e 18-të. Kjo renditje e ka futur klubin në një situatë tejet shqetësuese.