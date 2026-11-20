Lionel Messi vazhdon të jetë lojtari me pagën më të lartë në Major League Soccer, me një kompensim të garantuar prej 28.3 milionë dollarësh (25.8 milionë euro), sipas të dhënave të publikuara të enjten nga Shoqata e Lojtarëve të MLS.
Ylli argjentinas kryesoi listën e ligës me një shumë që është rreth 7.3 milionë euro më e lartë se ajo e vitit të kaluar, megjithëse shifrat e tij përfshijnë vetëm pagesën si futbollist dhe jo të ardhurat nga burime të tjera.
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Pas Messit renditet polaku Robert Lewandowski, i cili iu bashkua Chicago Fire në fillim të këtij viti, me 17.78 milionë euro. Më pas vijnë francezi Antoine Griezmann i Orlandos me 12.70 milionë euro, ylli korean i Los Angeles FC, Son Heung-min me 10.16 milionë euro, dhe zvicerani Breel Embolo i Atlanta United me 9.85 milionë euro.
Sa u përket klubeve të MLS-së, Miami kryeson renditjen e kompensimit total të garantuar me 54.10 milionë euro. Chicago Fire zë vendin e dytë me 37.64 milionë euro, Atlanta i treti me 34.95 milionë euro, Los Angeles Galaxy i katërti me 31.81 milionë euro dhe Los Angeles FC i pesti me 29.99 milionë euro.
Në anën tjetër të spektrit, Philadelphia Union ka totalin më të ulët të kompensimit në ligë me 11.52 milionë euro, i ndjekur nga Sporting Kansas City me 12.12 milionë euro dhe DC United me 13.26 milionë euro.