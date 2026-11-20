Shirat e dendur që ranë gjatë natës së kaluar kanë sjellë sërish vërshime në Rrugën e Arbrit, pikërisht në pjesën që bashkon dy lagje të Bulqizës.
Uji i grumbulluar në sasi të mëdha, i cili zbret nga zona e Qafës së Buallit, bashkë me kanalet anësore të kullimit që janë bllokuar, ka bërë që rruga të përmbytet plotësisht.
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Kjo e vështirëson lëvizjen e makinave dhe krijon rrezik për ata që janë pas timonit.
Autoritetet u bëjnë thirrje shoferëve të jenë tepër të kujdesshëm, të ulin shpejtësinë dhe të kalojnë me vëmendje të shtuar në këtë pjesë të rrugës.
Ky aks rrugor përmbytet çdo herë që ka reshje të fuqishme shiu. Sipas analizës së problemit, kanalet kulluese nuk janë në gjendje të përballojnë vëllimin e madh të ujit që mblidhet nga të dy anët e luginës së Bulqizës.
Edhe pse situata përsëritet rregullisht, çështja e kullimit mbetet ende një shqetësim i vazhdueshëm për banorët dhe përdoruesit e Rrugës së Arbrit.