Messi do të mungojë të paktën shtatë ndeshje për Inter Miamin sezonin e ardhshëm

Ylli argjentinas, Lionel Messi thuhet se do të humbasë të paktën shtatë ndeshje për Inter Miamin sezonin e ardhshëm.

Tetë herë fituesi i Topit të Artë shënoi 11 herë në 14 ndeshje për Inter Miamin pasi iu bashkua si lojtar i lirë, duke i çuar atë në triumfin e tyre në Kupën e Ligës.

Megjithatë, ai në fakt u paraqit vetëm gjashtë herë në MLS për shkak të lëndimeve dhe ne tashmë e dimë se Messi do të mungojë për një numër ndeshjesh sezonin e ardhshëm.

Janë gjithsej 34 ndeshje të sezonit të rregullt për skuadrën e Gerardo Martinos, duke filluar me ndeshjen hapëse kundër Real Salt Lake më 21 shkurt.

Do të jetë sezoni i parë i plotë i Messit në ShBA, por ai do të ketë angazhime me kombëtaren e Argjentinës.

Edhe pse më në fund arriti në Kupën e Botës në dhjetor 2022, Messi qëndroi si kapiten i Argjentinës dhe dëshiron të arrijë suksese të mëtejshme me Albiceleste.

Ai është i etur që të ngrejë sërish trofeun e Kupës së Amerikës dhe ai fillon më 21 qershor, me Argjentinën që mban pjesë në ngritjen e perdes.

Duke luajtur me Argjentinë, Messi mund të përfundojë duke munguar në ndeshjet kundër Philadelphia Union, Columbus Creë, Nashville, Charlotte dhe FC Cincinnati midis 15 qershorit dhe 6 korrikut.

Turneu po mbahet në të gjithë Shtetet e Bashkuara dhe nikoqirët janë ftuar të marrin pjesë, së bashku me Meksikën, Xhamajkën, Panamanë dhe dy vende të tjera të CONCACAF.

Mund të nënkuptojë se shumë lojtarë mungojnë në MLS, megjithëse nuk ka goditje më të madhe se mos prania e Messit.

Pritet gjithashtu të ketë lojëra miqësore për Argjentinën në pushimin ndërkombëtar të marsit 2024, që do të thotë se ai ka të ngjarë të mos jetë i disponueshëm për ndeshjen DC United më 16 mars dhe një përplasje me Neë York Red Bulls më 23 mars.

Situata mund të jetë e njëjtë me nënshkrimin e ri Luis Suarez , i cili ende nuk i ka varur këpucët me Uruguain. /Telegrafi/