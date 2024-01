Mësohet shifra e majme që Xavi ia ka falur Barcelonës

Situata financiare e Barcelonës është shumë larg nga e shëndetshme, dhe megjithëse në një nivel sentimental dhe simbolik, largimi i Xavi Hernandez nuk do të dëmtojë llogaritë e tyre bankare.

Blaugranët kanë filluar tashmë gjuetinë për trajnerin e tyre të ri, dhe një nga konsideratat për këtë kërkim është padyshim kostoja. Edhe një herë këtë sezon ata janë të shtrënguar ndaj kufirit të pagave të tyre dhe duket se nuk ka gjasa të përmirësohet së shpejti.

Sipas Diario Sport, Xavi do të heqë dorë nga tetë milionë euro për pjesën e mbetur të kontratës së tij, deri në vitin 2025, ndërsa stafi i tij stërvitor do të heqë dorë nga 4 milionë euro që do të paguheshin edhe sezonin e ardhshëm.

Kjo vjen pasi Xavi hoqi dorë nga 5 milionë euro për të përfunduar kontratën e tij me klubin e mëparshëm Al-Sadd për të lehtësuar një marrëveshje, pasi ata nuk mund të përballonin klauzolën e tij të lirimit.

Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, një ditë pas njoftimit të tij tha se Xavi vazhdoi të ishte ‘njeriu i klubit’ dhe sigurisht gatishmëria e tij për të lënë para në tryezë bën një ndryshim të madh për Barcelonën.

Nëse do të kishin vendosur ta shkarkonin, kjo mund t’i kishte penguar edhe më tej këtë verë. /Telegrafi/