Me rikthimin e Edwards te Liverpooli – katër yjet që rrezikojnë largimin nga Anfield

Michael Edwards do të kthehet në Liverpool në një rol të ri të lartë me pronarët e klubit, Fenway Sports Group – por cilët lojtarë mund të largohen nga klubi këtë verë?

Edwards fillimisht la rolin e tij si drejtori i parë sportiv tek The Reds në maj 2022 dhe më pas u largua nga futbolli.

44-vjeçari refuzoi një ofertë nga Chelsea pasi mbeti jashtë vëmendjes së futbollit. Por ish-shefi i transferimeve të Reds do të kthehet në Liverpool këtë verë – edhe pse jo në të njëjtin rol që ai kishte kryer më parë.

Në vend të kësaj, Edwards do të bëhet drejtor ekzekutiv i Liverpoolit nga qershori i këtij viti.

Megjithatë, kjo do të thotë se do të ketë kontroll mbi operacionet e futbollit të Reds – të cilat në mënyrë të pashmangshme do të përfshijnë një shkallë të madhe të përfshirjes në transferime së bashku me drejtorin dhe menaxherin sportiv të klubit që do të emërohet së shpejti.

Këtu janë katër lojtarë që mund të largohen nga klubi këtë verë: Kostas Tsimikas,Caoimhin Kelleher, Rhys Williams dhe Mohamed Salah.

Egjiptiani është emri më i madh në listë, derisa ai duket se do të shkojë në Arabinë Saudite për të fituar një pagë të majme. /Telegrafi/