Në startin e sezonit 2026/27, Borussia Dortmundi po ecën në të njëjtin ritëm me Bayern Munichun në Bundesligë, duke paraqitur një ecuri shumë pozitive. Teksa vëmendja kryesore shkon te bavarezët për repartin e tyre të fuqishëm sulmues, skuadra e drejtuar nga Niko Kovac po bie në sy sidomos për rregullsinë dhe qëndrueshmërinë e mbrojtjes.
Pas nëntë javësh kampionat, Dortmundi zotëron mbrojtjen më të mirë në futbollin gjerman, me vetëm shtatë gola të pësuar. Në pesë nga këto takime, portieri ka arritur të ruajë portën e paprekur. Ndër pesë ligat më të forta evropiane, vetëm Arsenali ka pësuar më pak se verdhezinjtë, gjithsej pesë gola.
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Për këtë bilanc, meritë të veçantë kanë katër lojtarët e vijës së fundit: Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Daniel Svensson dhe Joane Gadou. Edhe Jobe Bellingham dhe Joey Veerman, që luajnë përpara tyre, kanë dhënë ndihmesë në fazën mbrojtëse, por performancat e katër mbrojtësve kanë peshuar më shumë.
Shifrat konfirmojnë ndikimin e katërshes së prapavijës. Ata janë katër futbollistët e Dortmundit me numrin më të lartë të ndërhyrjeve këtë edicion, ndërsa suksesi në duelet për topin lëviz nga 58.82 për qind te Schlotterbeck deri në 73.68 për qind te Svensson.
Në pastrimin e topave nga zona e rrezikut, Antoni kryeson me 71 ndërhyrje të tilla. Edhe në ndërhyrjet me kokë, katër mbrojtësit kanë numra të lartë: Schlotterbeck ka fituar 14 duele ajrore, Gadou dhe Svensson nga 16 secili dhe Antoni plot 40.
Katër lojtarët renditen gjithashtu ndër më aktivët e ekipit në duele. Antoni ka hyrë në 80 duele me 61.25 për qind sukses, Svensson në 79 me 49.37 për qind, Schlotterbeck në 73 me 65.25 për qind, kurse Gadou në 58 me 63.79 për qind fitore.
Kur bëhet fjalë për rikuperimin e topit, katër mbrojtësit janë sërish ndër më të dalluarit e skuadrës. Mes tyre në renditje futet vetëm Jobe Bellingham, i cili numëron 38 rikuperime. Antoni ka 48, Svensson 41, Gadou 36 dhe Schlotterbeck 29.
Një tjetër element që e bën të veçantë paraqitjen e tyre është pjesëmarrja në ndërtimin e veprimeve sulmuese. Të katër mbrojtësit bëjnë pjesë në gjashtë lojtarët e Dortmundit me më së shumti pasime që arrijnë në të tretën sulmuese të fushës.
Gadou ka realizuar 96 pasime të tilla, nga të cilat 87 kanë qenë të sakta, me 90.63 për qind saktësi. Ai gjithashtu kryeson të gjithë ekipin për përqindjen e pasimeve të sakta, me 91.09 për qind. Në anën tjetër, Schlotterbeck ka vlerën më të ulët mes katërshes, me 85.15 për qind.
Këto shifra tregojnë se mbrojtësit e Dortmundit nuk kufizohen vetëm në ndalimin e kundërshtarëve, por luajnë rol edhe në fillimin e aksioneve dhe organizimin e lojës nga prapavija.
Megjithatë, në luftën për titullin kundërshtari mbetet shumë i fortë. Pavarësisht bilancit të shkëlqyer mbrojtës, Dortmundi duhet t’i bëjë ballë Bayern Munichut, i cili ka shënuar 29 gola në krahasim me 16 të verdhezinjve. Bavarezët mbështeten te potenciali i sulmuesve si Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz, Serge Gnabry dhe Lennart Karl.
Të dyja ekipet kanë fituar nga gjashtë ndeshje dhe kanë barazuar tri herë në nëntë javët e para. Takimi i tyre i zhvilluar në “Allianz Arena” në fund të tetorit u mbyll pa fitues: Bayerni kaloi dy herë në avantazh me golat e Konrad Laimer dhe Dayot Upamecanos, por Dortmundi u përgjigj me Serhou Guirassyn dhe Fabio Silvën.
Vitin që kaloi, Bayerni e mbylli kampionatin me 16 pikë më shumë se Dortmundi dhe fitoi titullin, edhe pse verdhezinjtë pësuan vetëm pesë humbje. Këtë edicion, skuadra e Kovacit synon të qëndrojë në garë deri në fund.
Në këtë objektiv, mbrojtja mund të jetë elementi vendimtar. Sezonin e shkuar Dortmundi pësoi 34 gola në 34 ndeshje, ndërsa aktualisht po tregon qëndrueshmëri edhe më të madhe. Sfida e trajnerit Kovac do të jetë ta ruajë këtë nivel gjatë kalendarit të ngarkuar dhe të shmangë dëmtimet që mund të godasin repartin më të rëndësishëm të ekipit.