Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, deklaroi në emisionin Prime News24 se dosja hetimore kundër ish-zëvendëskryeministres Belinda Balluku çon drejtpërdrejt te kryeministri Edi Rama. Ai vuri në pikëpyetje mënyrën e hetimit ndaj saj dhe kërkoi që Ballukut t’i kontrollohen banesa dhe telefoni. Sipas tij, politikanë që ndodhen aktualisht në burg përballen me më pak akuza sesa ish-zv.kryeministrja.
Bardhi u ndal te nevoja e një kontrolli në banesën e Ballukut, duke theksuar se nëse ajo mban shuma të mëdha parash në jug, atëherë sasia që mund të fshihet në shtëpinë e saj në Tiranë është edhe më e madhe. Ai ngriti gjithashtu pyetjen pse nuk i është kontrolluar celulari Ballukut, ndërsa telefonat e bashkëpunëtorëve të saj, përfshirë Ervis Berberin, janë kontrolluar. “Politikanët që janë në burg sot kanë më pak akuza sesa Belinda Balluku”, u shpreh ai, duke kërkuar kryerjen e kontrollit të banesës.
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Në vijim, Bardhi theksoi se përgjegjësia për tenderat e paracaktuar nuk ndalet te Belinda Balluku, por shkon deri te kryeministri Edi Rama. Sipas tij, ashtu si Balluku urdhëronte Ervis Berberin për të paracaktuar tenderat, po kështu Ballukun e urdhëronte Edi Rama. “Dosja e Ballukut të çon te Rama”, shtoi ai.
Demokrati përmendi dy rrethana që e lidhin kryeministrin me këtë çështje. E para ka të bëjë me kallëzimin e depozituar nga opozita për takimin me kompanitë turke, i cili sipas tij u zhvillua disa ditë përpara hapjes zyrtare të tenderit.
Sipas Bardhit, në atë takim me përfaqësuesit e kompanive turke, ku u caktua kompania fituese, në krye të tryezës ishte Edi Rama. Ai shtoi se provat për këtë i janë dërguar SPAK-ut.
Elementi i dytë i përmendur nga Bardhi lidhet me përgjimet mes Belinda Ballukut dhe Ervis Berberit. Ai pretendon se në këto biseda flitet për një kërkesë të kryeministrit që të takohej një biznesmen me qëllim dhënien e një tenderi.
Duke iu referuar përgjimeve, Bardhi tha se në to thuhet se kryeministri u ka kërkuar të takojnë një biznesmen për t’i besuar një tender. Më pas Balluku pyet se sa është tenderi i Porto Romanos, dhe kur merr përgjigjen 15 milionë, ajo komenton se ato para do të jepen për t’i mbyllur gojën.
Në përfundim, Bardhi theksoi se këto të dhëna tregojnë se Rama ishte urdhëruesi për përcaktimin e fituesit të tenderit, ndërsa Balluku kishte rolin e ekzekutueses së atij urdhri.