Mbappe nuk ka të ndalur! Hat-tricku i tij ndihmon PSG-në të shkatërrojë Revelin

Kylian Mbappe bëri trazira ndërsa ylli i Paris Saint-Germain shënoi një hat-trick në një fitore 9-0 kundër ekipit të nivelit të gjashtë Revel në Coupe de France të dielën.

Superylli francez ua prishi argëtimin vogëlushëve, të cilët kërkuan luftën kundër kampionëve të Ligue 1, duke shijuar disa momente të ndritshme që herët. Sfida për të realizuar një surprizë u bë gjithnjë e më e frikshme pas 16 minutave, megjithatë, kur Mbappe mori një pasim nga Carlos Soler dhe u fut në këndin e poshtëm.

Mbappe, Goncalo Ramos dhe Nordi Mukiele humbën shumë mundësi për të rritur epërsinë e tyre përpara se qendërmbrojtësi Maxence N’Guessan të ishte i pafati për të bërë 2-0. Mbrojtësi i Revel rrëshqiti dhe e goditi topin në rrjetën e tij, duke ia hequr golin Ramos. Gjigantët e Ligue 1 arritën të shtrydhnin dy të tjera para fundit të pjesës, Marco Asensio ia doli përpara dhe gjuajti para se një goditje e këndshme nga spanjolli t’i binte Mbappe dhe ai rrëmbeu golin e tij të dytë për të bërë rezultatin 4-0.

Mbappe më pas përfundoi hat-trikun e tij në fillim të pjesës së dytë, duke shpërthyer përpara dhe duke takuar një pasim nga Asensio dhe duke e thyer atë në shtëpi. Ramos më pas arriti të shënonte golin e tij kur u faullua nga portieri i Revel dhe u hap për të kthyer penalltinë përpara se të zëvendësohej. Për të mos u lënë jashtë, Randal Kolo Muani hyri në shënim kur pasimi i Mukiele e gjeti atë në shumë hapësirë për të goditur në të shtatën dhe më pas bëri rezultatin 9-0 menjëherë pasi 19-vjeçari Cher Ndour kishte kombinuar me Mbappe për të shënuar. /AlbEu.com/

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗜𝗥𝗘 for PSG in the Coupe de France 🏆🇫🇷 pic.twitter.com/sCwd6QDb7J

— 433 (@433) January 7, 2024