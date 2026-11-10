Matteo Moretto: Endrick ka 70 për qind mundësi të largohet nga Real Madridi në janar

Endrick mund të huazohet nga Real Madridi gjatë afatit kalimtar të janarit. Sulmuesi brazilian kërkon më shumë kohë në fushë për të vijuar zhvillimin e karrierës.
Këtë sezon, hapësirat për të kanë qenë të kufizuara: ai ka luajtur vetëm 85 minuta në La Liga dhe 56 minuta në Ligën e Kampionëve.
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Gazetari italian Matteo Moretto vlerëson se 20-vjeçari ka rreth 70 për qind mundësi të largohet nga “Santiago Bernabeu” në dimër në formë huazimi.
Sipas Morettos, trajneri Jose Mourinho ka shprehur disa herë dëshirën që braziliani të qëndrojë në Madrid. Megjithatë, Endrick dëshiron të luajë rregullisht dhe të fitojë më shumë përvojë, ndaj vendimi mund të varet prej tij.
Për sulmuesin kanë shfaqur interes disa klube të njohura evropiane. Moretto përmendi disa skuadra të Ligës Premier, si edhe Romën e Milanin, duke thënë se shumë klube do të ishin të gatshme të siguronin shërbimet e Endrick nëse ai vendos të largohet.
Gazetari shtoi se Real Madridi nuk do ta pengonte nëse futbollisti i kërkon klubit të huazohet. Drejtuesit madrilenë raportohet se e shohin me sy të mirë zhvillimin e tij në një skuadër tjetër, por do të preferonin që destinacioni i ardhshëm të ishte jashtë Spanjës.