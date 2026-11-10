Seanca e parë e Knesetit përfshihet nga tensionet, Netanyahu përplaset me opozitën

Seanca e parë e Knesetit përfshihet nga tensionet, Netanyahu përplaset me opozitën

Vetëm pak minuta pas betimit të deputetëve, mbledhja e parë e parlamentit të ri të Izraelit, Knesetit, u përfshi nga debate, britma dhe ndërprerje të fjalimeve. Përplasjet nxorën në pah ndarjet mes forcave politike, ndërsa pritet të nisin negociatat për krijimin e qeverisë së re.

Seancën inauguruese e hapi presidenti Isaac Herzog, i cili u kërkoi partive të kapërcejnë mosmarrëveshjet dhe të gjejnë një zgjidhje të përbashkët për formimin e qeverisë. Thirrja e tij për kompromis nuk i shmangu përplasjet mes drejtuesve politikë.

Të lidhura

None found

Para fillimit të seancës, udhëheqësi i opozitës, Gandhi Eisenkot, tha se synon të krijojë sa më shpejt një qeveri të re dhe t’i japë fund qeverisjes së Benjamin Netanyahut.

Kryeministri në largim, nga ana e tij, përsëriti kërkesën për një qeveri të unitetit kombëtar. Në fjalim, Netanyahu e paraqiti Iranin si kërcënim, duke thënë se Teherani po përpiqet të ringjallë programin bërthamor.

Sipas Netanyahut, kërcënimi që ai e quajti ekzistencial mund të zhduket përfundimisht vetëm nëse përmbyset regjimi i ajatollahëve. Ai u kërkoi partive të lënë mënjanë interesat politike dhe të bashkohen në një qeveri të përbashkët përballë këtyre rreziqeve.

Gjatë fjalimit, Netanyahu akuzoi partitë arabe Raam dhe Lista e Përbashkët se synojnë shkatërrimin e Izraelit. Ai i paralajmëroi kundërshtarët politikë të mos llogarisin votat e tyre për të formuar një koalicion qeverisës, duke nxitur reagime nga opozita.

Eisenkot e quajti fjalimin e kryeministrit në largim mashtrues, përçarës dhe të turpshëm. Ai tha se Netanyahu e shfrytëzoi ceremoninë zyrtare të betimit të parlamentit për propagandë politike dhe argumentoi se qëndrimi i tij në pushtet po thellon ndarjet në shoqërinë izraelite, si dhe po rrezikon sigurinë e vendit.

Debati u përqendrua edhe te sulmi i Hamasit më 7 tetor 2023 dhe lidhjet e dyshuara me Katarin. Kreu i opozitës, Naftali Bennett, së bashku me deputetë të tjerë, e ndërpreu disa herë Netanyahun për të kërkuar shpjegime mbi lidhjet e pretenduara të disa bashkëpunëtorëve të tij me Katarin dhe mbi refuzimin e tij për ngritjen e një komisioni shtetëror hetimor për sulmin.

Teksa Netanyahu fliste për qëndrimet e partive arabe ndaj Izraelit, Bennett e pyeti me zë të lartë për hetimin e ngjarjeve të 7 tetorit, për këshilltarët e tij të lidhur me Katarin dhe përse nuk e shpallte Katarin shtet armik.

Në debat ndërhyri edhe drejtuesi i grupit parlamentar të Likud-it, Ofir Katz. Duke iu drejtuar Bennett, ai i tha ta hetonte çështjen me „Tibin dhe Abbasin tuaj“, në referencë të deputetit Ahmed Tibi dhe drejtuesit të Raam, Mansur Abbas.

Kreu i Partisë Demokratike, Yair Golan, doli nga salla plenare në shenjë proteste bashkë me deputetët e partisë së tij. Ndërkaq, deputeti Gilad Kariv vazhdoi akuzat ndaj kryeministrit, duke i bërtitur dhe duke e pyetur sa para kishte marrë nga Katari.

Edhe ceremonia e betimit u shoqërua me tensione. Ministri në largim i ekstremit të djathtë, Itamar Ben Gvir, u përplas me Yousef Jabarin, drejtuesin e fraksionit kryesor arab, Lista e Përbashkët, të cilin e akuzoi se mbështet Hamasin. Menjëherë pas inaugurimit të deputetit arab, Ben Gvir e pyeti nëse besnikërinë ia premtonte Hamasit.

Përplasjet e seancës së parë treguan thellësinë e ndarjeve politike në Izrael. Formimi i qeverisë së re pritet të kërkojë negociata mes kampeve kundërshtare, mes të cilave përballjet nisën që në ditën e betimit të deputetëve.


Shtuar 10.11.2026 20:19

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness
Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë

Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë
Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën

Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën
Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse

Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse
Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë

Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë
E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi

E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi
Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë

Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë
VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët

VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet