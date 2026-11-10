Seanca e parë e Knesetit përfshihet nga tensionet, Netanyahu përplaset me opozitën

Vetëm pak minuta pas betimit të deputetëve, mbledhja e parë e parlamentit të ri të Izraelit, Knesetit, u përfshi nga debate, britma dhe ndërprerje të fjalimeve. Përplasjet nxorën në pah ndarjet mes forcave politike, ndërsa pritet të nisin negociatat për krijimin e qeverisë së re.
Seancën inauguruese e hapi presidenti Isaac Herzog, i cili u kërkoi partive të kapërcejnë mosmarrëveshjet dhe të gjejnë një zgjidhje të përbashkët për formimin e qeverisë. Thirrja e tij për kompromis nuk i shmangu përplasjet mes drejtuesve politikë.
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Para fillimit të seancës, udhëheqësi i opozitës, Gandhi Eisenkot, tha se synon të krijojë sa më shpejt një qeveri të re dhe t’i japë fund qeverisjes së Benjamin Netanyahut.
Kryeministri në largim, nga ana e tij, përsëriti kërkesën për një qeveri të unitetit kombëtar. Në fjalim, Netanyahu e paraqiti Iranin si kërcënim, duke thënë se Teherani po përpiqet të ringjallë programin bërthamor.
Sipas Netanyahut, kërcënimi që ai e quajti ekzistencial mund të zhduket përfundimisht vetëm nëse përmbyset regjimi i ajatollahëve. Ai u kërkoi partive të lënë mënjanë interesat politike dhe të bashkohen në një qeveri të përbashkët përballë këtyre rreziqeve.
Gjatë fjalimit, Netanyahu akuzoi partitë arabe Raam dhe Lista e Përbashkët se synojnë shkatërrimin e Izraelit. Ai i paralajmëroi kundërshtarët politikë të mos llogarisin votat e tyre për të formuar një koalicion qeverisës, duke nxitur reagime nga opozita.
Eisenkot e quajti fjalimin e kryeministrit në largim mashtrues, përçarës dhe të turpshëm. Ai tha se Netanyahu e shfrytëzoi ceremoninë zyrtare të betimit të parlamentit për propagandë politike dhe argumentoi se qëndrimi i tij në pushtet po thellon ndarjet në shoqërinë izraelite, si dhe po rrezikon sigurinë e vendit.
Debati u përqendrua edhe te sulmi i Hamasit më 7 tetor 2023 dhe lidhjet e dyshuara me Katarin. Kreu i opozitës, Naftali Bennett, së bashku me deputetë të tjerë, e ndërpreu disa herë Netanyahun për të kërkuar shpjegime mbi lidhjet e pretenduara të disa bashkëpunëtorëve të tij me Katarin dhe mbi refuzimin e tij për ngritjen e një komisioni shtetëror hetimor për sulmin.
Teksa Netanyahu fliste për qëndrimet e partive arabe ndaj Izraelit, Bennett e pyeti me zë të lartë për hetimin e ngjarjeve të 7 tetorit, për këshilltarët e tij të lidhur me Katarin dhe përse nuk e shpallte Katarin shtet armik.
Në debat ndërhyri edhe drejtuesi i grupit parlamentar të Likud-it, Ofir Katz. Duke iu drejtuar Bennett, ai i tha ta hetonte çështjen me „Tibin dhe Abbasin tuaj“, në referencë të deputetit Ahmed Tibi dhe drejtuesit të Raam, Mansur Abbas.
Kreu i Partisë Demokratike, Yair Golan, doli nga salla plenare në shenjë proteste bashkë me deputetët e partisë së tij. Ndërkaq, deputeti Gilad Kariv vazhdoi akuzat ndaj kryeministrit, duke i bërtitur dhe duke e pyetur sa para kishte marrë nga Katari.
Edhe ceremonia e betimit u shoqërua me tensione. Ministri në largim i ekstremit të djathtë, Itamar Ben Gvir, u përplas me Yousef Jabarin, drejtuesin e fraksionit kryesor arab, Lista e Përbashkët, të cilin e akuzoi se mbështet Hamasin. Menjëherë pas inaugurimit të deputetit arab, Ben Gvir e pyeti nëse besnikërinë ia premtonte Hamasit.
Përplasjet e seancës së parë treguan thellësinë e ndarjeve politike në Izrael. Formimi i qeverisë së re pritet të kërkojë negociata mes kampeve kundërshtare, mes të cilave përballjet nisën që në ditën e betimit të deputetëve.