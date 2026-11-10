Takimi PS-PD për Reformën Zgjedhore, Shehaj: Pazar i përsëritur prej 35 vitesh, ndryshimi nuk ndalet

Kryetari i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, reagoi ndaj takimit të përfaqësuesve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për Reformën Zgjedhore. Ai e përshkroi atë si vazhdim të pazareve politike të 35 viteve të fundit.
Sipas Shehajt, në të njëjtën tryezë janë mbledhur sërish të njëjtat figura për të diskutuar të njëjtat çështje. Ai vuri në dukje se këtë herë merr pjesë edhe një përfaqësuese e Bashkimit Europian, e cila, me të drejtë, kërkon ndryshime në Kodin Zgjedhor për t’i bërë zgjedhjet më demokratike.
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Shehaj tha se dy partitë nuk i dëgjojnë këto kërkesa, por e përdorin reformën si pretekst për të ndryshuar Kodin Zgjedhor në përputhje me interesat e tyre, siç, sipas tij, kanë vepruar gjatë 35 viteve.
Ai shtoi se shqiptarët nuk i pranojnë më këto marrëveshje dhe kërkojnë largimin e klasës së vjetër politike. Sipas Shehajt, sido që të ndryshohet Kodi Zgjedhor, ky ndryshim nuk mund të ndalet.