Martinez mbron sërish Ronaldon dhe i quan “fëminore” krahasimet me Messin

Pas barazimit 0-0 të Portugalisë ndaj Kolumbisë në Kupën e Botës, Roberto Martinez reagoi ndaj diskutimeve për Cristiano Ronaldon, duke i konsideruar “fëminore” krahasimet e bëra me Lionel Messin. Ky rezultat bëri që Portugalia të humbte vendin e parë në grupin K.
Të lidhura
None found
Nëse do të kishte fituar, Portugalia do të ngjitej mbi amerikanolatinët në renditje dhe do të siguronte një itinerar më të favorshëm në fazën me eliminim direkt. Në këto kushte, ekipi i Ronaldos do të ndeshet me Kroacinë në 1/16 e finales, ndërsa nëse kalon më tej, mund të ketë përballë Spanjën në raundin pasues.
Kolumbia, nga ana e saj, do të luajë kundër Ganës dhe më pas do të përballet me fituesin e çiftit Zvicër-Algjeri.
Ronaldo hasi vështirësi në sfidën e parë ndaj Republikës Demokratike të Kongos dhe kundër Kolumbisë regjistroi një mesatare prej vetëm 0.13. Dy golat e tij ndaj Uzbekistanit mbeten e vetmja ndeshje ku pesë herë fituesi i Topit të Artë ka shënuar, në shtatë paraqitjet e fundit në Kupën e Botës.
Në krahun tjetër, Messi po kalon një Botëror të shkëlqyer. Sulmuesi argjentinas realizoi të pesë golat e kombëtares së tij në fitoret ndaj Algjerisë dhe Austrisë, duke i siguruar ekipit kualifikimin e parakohshëm për në fazën tjetër. Edhe pse ndaj Jordanisë e nisi ndeshjen nga stoli, 39-vjeçari arriti të shënojë golin e tij të 19-të në historinë e Kupës së Botës.
“Nuk bëjmë krahasime me lojtarët e skuadrave të tjera. Kjo do të ishte fëminore”.
Tekniku spanjoll mbrojti edhe zgjedhjen e tij për ta aktivizuar Ronaldon si titullar, pavarësisht kritikave që sugjerojnë se prania e tij mund të ndikojë negativisht te skuadra.
“Cristiano është mësuar të jetë në vendin e duhur në momentin e duhur. Është më shumë çështje e të qenit i fortë mendërisht, i disiplinuar në pozicionim dhe i aftë për të krijuar hapësira në skemat tona sulmuese”.
“Nuk është problem për Cristianon të luajë 90 minuta, por ndoshta në ndeshjen e ardhshme do të kemi nevojë për ndryshime, ashtu si me çdo lojtar tjetër. Ne monitorojmë të gjitha informacionet që marrim nga ndeshjet dhe stërvitjet dhe gjithmonë ekziston mundësia për të bërë ndryshime”./