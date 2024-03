Manuel Neuer pësoi një tërheqje muskulore në aduktorin e majtë gjatë stërvitjes me Kombëtaren e Gjermanisë.

Prandaj, Neuer do të kthehet në Munich pasi do të largohet nga kampi i ekipit kombëtar.

🚨🇩🇪 Manuel Neuer suffered a muscle strain in his left adductor during the national team's training.

Neuer will therefore return to Munich as he’s leaving the national team camp. pic.twitter.com/DGdNnuijUt

