Sadio Mane e ka ndihmuar mikun e tij të afërt Desire Segbe të sigurojë një tjetër pozicion të rëndësishëm, këtë herë jashtë fushës së lojës.
Ish-futbollisti i Liverpoolit dhe Bayern Munichut e ka caktuar Segben drejtor sportiv të Bourges FC, skuadrës franceze të kategorisë së katërt që është në pronësi të senegalezit prej vitit 2023.
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Miqësia mes tyre nisi në akademinë e futbollit “Generation Foot” në Senegal. Më vonë, të dy luajtën për një kohë të shkurtër bashkë te FC Metz.
Në verën e vitit 2022, kur Mane kaloi nga Liverpooli te Bayern Munichu për 32 milionë euro, ai e mori me vete edhe Segben. Në fillim, miku i tij e shoqëronte në stërvitje dhe i ndiqte seancat nga ballkoni i qendrës stërvitore të klubit bavarez.
Pas pak kohe, Segbe u bë pjesë e Bayernit duke firmosur me ekipin e dytë. Ishte një transferim i pazakontë, i lidhur drejtpërdrejt me dëshirën e Manes që ta kishte pranë mikun e tij.
Sulmuesi nga Benini shënoi 12 gola në 28 ndeshje me ekipin e dytë të Bayern Munichut në Regionalliga Bayern dhe në një takim mbajti edhe shiritin e kapitenit.
Mane nuk arriti të përmbushte pritjet në Gjermani dhe, pas vetëm një sezoni, u transferua te Al-Nassr për 30 milionë euro. Segbe qëndroi në Munich edhe disa javë pas largimit të tij.
Pasi u largua nga Gjermania në shtator të vitit 2023, Segbe luajti në Belgjikë dhe Poloni, përpara se të rikthehej në kategoritë e ulëta të futbollit francez.
Në fillim të nëntorit, në moshën 33-vjeçare, ai e mbylli karrierën si futbollist te SR Colmar. Pak ditë më pas, nisi një etapë të re, duke marrë detyrën e drejtorit sportiv te Bourges FC.
Bourges FC luan në kategorinë e katërt dhe po përpiqet të shmangë rënien në një nivel më të ulët. Në skuadër bëjnë pjesë disa futbollistë afrikanë, mes tyre tetë nga Senegali dhe një nga Benini, si vetë Segbe.