Antonio Rudiger ka dalë në krah të Kylian Mbappes, Vinicius Juniorit dhe yjeve të tjerë të Real Madridit, pas pretendimeve se sulmuesit duhet të ndihmojnë më shumë edhe në mbrojtje.
Duke folur për The Athletic, mbrojtësi gjerman kundërshtoi idenë që lojtarët me përgjegjësi të mëdha në sulm të kryejnë pa ndërprerje edhe detyra mbrojtëse. Sipas tij, vlerësimi i tyre duhet të përqendrohet te kontributi pranë portës kundërshtare.
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Rudiger vuri në dukje se nuk ka kuptim t’i kërkohet një futbollisti që ka shënuar mbi 80 apo 90 gola në dy vjet dhe ka arritur në 100 gola për klubin, të marrë përsipër punën e tij si mbrojtës.
Ai përkujtoi edhe treshen sulmuese të Realit, Gareth Bale, Karim Benzema dhe Cristiano Ronaldo. Sipas gjermanit, klubi ka pasur edhe më parë futbollistë të mëdhenj në sulm, të cilëve nuk mund t’u kërkohej vazhdimisht e njëjta përfshirje në të dyja fazat e lojës.
Menaxhimi i lojtarëve me personalitete të mëdha, tha Rudiger, ka qenë gjithmonë pjesë e realitetit të Real Madridit. Ai solli si shembuj ish-trajnerët Julen Lopetegui dhe Rafa Benitez, të cilët, sipas tij, u përballën me vështirësi të ngjashme gjatë drejtimit të ekipit.
Rudiger theksoi se Real Madridi ka qenë gjithmonë i mbushur me yje dhe figura të mëdha të futbollit, ndaj kjo situatë nuk është mit, por pjesë e historisë së klubit.
Në fund, mbrojtësi foli për Vinicius Juniorin, duke vlerësuar punën dhe përkushtimin e brazilianit, si dhe përpjekjet e tij për ta përmbysur situatën, pavarësisht kritikave të fundit.
Ai e cilësoi Viniciusin si një lojtar që punon fort dhe jep gjithçka për t’i kthyer gjërat në favorin e tij. Sipas Rudigerit, Real Madridi ka nevojë që braziliani të jetë në formë të mirë dhe të ruajë stabilitetin psikologjik.