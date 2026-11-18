Shqipëria mori një barazim pa gola ndaj Spanjës në miqësoren e luajtur në stadiumin “Air Albania”. Kuqezinjtë zhvilluan një paraqitje të fortë dhe arritën të ndalnin “Furinë e Kuqe” të moshave, ndërsa pas përfundimit të takimit për mediat foli Dario Daka.
Daka e cilësoi sfidën mjaft të vështirë, duke theksuar se skuadra u angazhua maksimalisht dhe tregoi dëshirë, zemër e karakter. Sipas tij, ekipi duhet të vijojë punën me më shumë intensitet për të qenë gati për Europianin.
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Futbollisti u shpreh krenar për paraqitjen, por pranoi se ende nuk është në nivelin 100% dhe se duhet të përmirësohet për të dhënë më të mirën në çdo ndeshje. Ai falënderoi tifozët dhe shpresoi që Shqipëria ta ruajë këtë paraqitje në Europian, të ketë sa më shumë mbështetës në tribuna dhe të luajë sa më mirë.