Manchester United shqyrton mundësinë e emërimit të Pochettinos dhe klauzola e tij kap vlerën e 8.6 milionë eurove

Mauricio Pochettino renditet mes emrave kryesorë për të drejtuar Manchester Unitedin, nëse klubi vendos të shkarkojë trajnerin aktual, Michael Carrick.
Raportimet e së hënës në mbrëmje bëjnë të ditur se drejtuesit e Unitedit mund të ndërpresin bashkëpunimin me Carrickun përpara sfidës së Ligës Premier ndaj Liverpoolit, e planifikuar për 22 nëntor. Klubi po kalon një periudhë të vështirë dhe gjendet në zonën e rënies nga liga, me vetëm tetë pikë të grumbulluara në 10 ndeshje.
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Gazetari Ben Jacobs shkruan se Sir Jim Ratcliffe do të kryesojë një takim në Monako të martën, më 10 nëntor. Në të, drejtori ekzekutiv Omar Berrada dhe drejtori i futbollit Jason Wilcox pritet të propozojnë zyrtarisht largimin e Carrickut.
Sipas Jacobs, Pochettino, ish-trajner i Tottenhamit dhe Chelseat, është një nga alternativat kryesore për stolin e Unitedit. Ai ka vënë në dukje edhe një klauzolë largimi në kontratën që argjentinasi ka me Kombëtaren e SHBA-së.
The Athletic raporton se klauzola e lirimit të trajnerit vlerësohet rreth 8.6 milionë euro. Nëse klubi anglez synon të marrë me vete edhe stafin e tij ndihmës, do t’i duhet të paguajë edhe disa miliona dollarë më shumë.
Mes emrave të tjerë që përmenden për të zëvendësuar Carrickun janë Julian Nagelsmann dhe Eddie Howe. Jacobs thotë se, nëse Unitedi zgjedh trajnerin e Newcastle Unitedit, duhet t’i paguajë këtij klubi rreth 3.4 milionë euro.
TalkSPORT raporton se Pochettino do të ishte i gatshëm të merrte drejtimin e Manchester Unitedit, nëse do t’i paraqitej një ofertë.
Gjatë kohës në krye të Chelseat, argjentinasi e udhëhoqi ekipin drejt vendit të gjashtë në Ligën Premier, finales së Kupës së Ligës dhe gjysmëfinales së FA Cup. Megjithatë, pas vetëm një sezoni, palët u ndanë me marrëveshje të përbashkët.
Përpara Chelsea-t, Pochettino e mbylli sezonin në katër vendet e para të Ligës Premier për katër vite radhazi me Tottenhamin. Ai e çoi gjithashtu skuadrën londineze në finalen e Ligës së Kampionëve më 2019, ku humbi ndaj Liverpoolit.