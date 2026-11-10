E rëndë në Pogradec/ Punëtori bie nga skela gjatë punës, dërgohet me urgjencë drejt Spitali të Tiranës

E rëndë në Pogradec/ Punëtori bie nga skela gjatë punës, dërgohet me urgjencë drejt Spitali të Tiranës

Një punëtor është rrëzuar nga skela teksa ishte duke punuar në një objekt në lagjen nr. 1 të qytetit të Pogradecit.

Sipas informacioneve paraprake, si pasojë e rënies, punëtori ka pësuar dëmtime në kokë. Ai raportohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën, por për shkak të dëmtimeve të marra do të transportohet drejt Tiranës për të marrë trajtim më të specializuar mjekësor.

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Ndërkohë, policia ka nisur veprimet hetimore për të zbardhur rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar shkaqet e rrëzimit të punëtorit nga skela.

Pogradec/Informacion paraprak

Rreth orës 08:30, në urgjencën e spitalit të Pogradecit është paraqitur i dëmtuar shtetasi A. G., 57 vjeç, i cili, gjatë punës në fasadën e një pallati, ka rënë nga lartësia dhe ka marrë dëmtime trupore.

57-vjeçari po merr ndihmë mjekësore në spital.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.


Shtuar 10.11.2026 10:23

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