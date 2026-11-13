Manchester City rrezikon sanksione në vitin 2027 nëse nuk fiton apelin

Manchester City mund të ndëshkohet vitin e ardhshëm nëse apeli nuk arrin të rrëzojë gjetjet për shkelje të rregullores financiare të Ligës Premier. Seanca e apelit është planifikuar për në mesin e dhjetorit.
Financial Times raporton se procedura mund të zgjasë disa ditë, ndërsa vendimi i komisionit të pavarur pritet vitin e ardhshëm. Vetëm në rast se apeli i Cityt dështon, mund të pasojnë sanksione.
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Masat e mundshme përfshijnë gjoba, heqje pikësh ose përjashtim nga Liga Premier. Afati i zbatimit të tyre mbetet i paqartë dhe çdo dënim mund të kundërshtohet me apel.
Më herët, komisioni e gjeti Cityn fajtor për të gjitha akuzat, me përjashtim të njërës, nga 115 akuzat e ngritura në vitin 2023.
Rregullat e reja të përshpejtuara të Ligës Premier kërkojnë që seanca e apelit të mbahet brenda 12 javëve nga paraqitja e ankesës dhe të mos zgjasë më shumë se pesë ditë. Pas saj, komisioni ka 30 ditë kohë për të marrë vendim.