Teliti kundërshton paketën fiskale: Në 2027 barra shtohet me 200 mln euro, ulja e TVSH-së nuk siguron çmime më të lira

Paketa e re fiskale nuk do të sjellë lehtësim real për qytetarët dhe bizneset shqiptare, sipas Dorian Telitit, këshilltar për çështjet ekonomike në Partinë Demokratike. Gjatë pjesëmarrjes në emisionin “Minuta e Parë” në News24, ai kundërshtoi masat e parashikuara, duke vlerësuar se vitin e ardhshëm barra financiare do të shtohet me rreth 200 milionë euro, pavarësisht uljes së TVSH-së për 54 produkte.
Teliti tha se kjo shumë del nga përllogaritja e secilit zë të paketës. Ai shprehu kundërshti edhe ndaj përcaktimit të saj si asnjanëse, pasi, sipas tij, një cilësim i tillë tregon se detyrimet fiskale nuk po ulen realisht.
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Në qendër të kritikave të tij ishte edhe mënyra se si funksionon tregu shqiptar. Këshilltari ekonomik i PD-së argumentoi se ulja e TVSH-së për 54 produkte do të jepte efekt të plotë te çmimet vetëm në një treg ku konkurrenca është e lirë dhe e ndershme. Sipas tij, në Shqipëri mbizotëron një strukturë oligopolistike, me një numër të kufizuar operatorësh që kontrollojnë importin dhe tregtimin e shumë produkteve të konsumuara nga familjet.
Për rrjedhojë, ai paralajmëroi se reduktimi i taksave nuk përkthehet domosdoshmërisht në fatura më të ulëta për konsumatorët. Teliti ironizoi edhe shpjegimet që, sipas tij, mazhoranca mund të japë në janar nëse çmimet nuk pasqyrojnë lehtësimin fiskal.
Një tjetër shqetësim i ngritur prej tij lidhej me kalimin e TVSH-së nga 20% në 21%. Ai u shpreh se kjo rritje do të ndikojë në shtrenjtimin e produkteve të tjera, jashtë 54 kategorive për të cilat është parashikuar ulja.
Duke shtjelluar kundërshtimin e tij, Teliti e konsideroi problematik pohimin se paketa do të jetë asnjanëse. Sipas shpjegimit të tij, kur zërat shqyrtohen veçmas dhe më pas bëhet llogaria e përgjithshme financiare, rezulton se qytetarët dhe bizneset do të paguajnë në total 200 milionë euro më tepër vitin e ardhshëm.
Sa i përket 54 produkteve, ai pranoi se për to parashikohet reduktim i TVSH-së, por nënvizoi se përfitimi i plotë do të ishte i mundur në një treg perfekt. Në kushtet e konkurrencës së plotë, shpjegoi Teliti, taksat më të ulëta sjellin edhe çmime më të ulëta. Megjithatë, sipas tij, tregu shqiptar nuk funksionon mbi konkurrencën e lirë e të ndershme, por është oligopolistik, ndërsa shumica e produkteve të konsumuara vijnë nga importi, i përqendruar te një grup njerëzish.
Ai tha se do të dëshironte që kjo masë të sillte ulje çmimesh, por parashikoi se në janar mazhoranca do të argumentojë se e uli taksën, ndonëse ky ndryshim nuk u pasqyrua te çmimet për qytetarët.
Në të kundërt, sipas Telitit, shtimi i taksës nga 20% në 21% kalon automatikisht në çmimet e produkteve të tjera. Ai këmbënguli se të gjitha produktet jashtë listës së 54 produkteve do të shtrenjtohen.