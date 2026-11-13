Mickoski: Rikonstruimi i Qeverisë së RMV-së pritet të mbyllet në nëntor, pozicionet e VLEN-it mbeten të pandryshuara

Kryeministri Hristijan Mickoski tha se rezultati i zgjedhjeve në Bërvenicë nuk e ndryshon marrëveshjen me koalicionin VLEN për pozicionet në pushtetin ekzekutiv. Sipas tij, rikonstruimi i nivelit të dytë dhe të tretë të qeverisë pritet të përfundojë deri në fund të nëntorit.
I pyetur nëse VLEN do të ketë më pak pozicione pas zgjedhjeve në Bërvenicë, Mickoski theksoi se do t’i qëndrojë fjalës së dhënë dhe marrëveshjes me koalicionin. Në këtë kontekst, ai përmendi vitin 2028, kur duhet të zhvillohen zgjedhjet e rregullta parlamentare. Kryeministri u shpreh se fjala e dhënë ka rëndësi të veçantë për të dhe se, pasi arrin një marrëveshje, nuk ndryshon qëndrim.
Të lidhura
None found
Për ndryshimet në kuadro, Mickoski bëri të ditur se ka biseduar me drejtuesit e VLEN-it. Ata kanë identifikuar disa pozicione që ai i konsideron të rëndësishme për shtetin, ndërsa propozimet përkatëse pritet të marrin formë përfundimtare në komitetet e kuadrove të partive gjatë periudhës së ardhshme.
Mickoski kujtoi se më herët e kishte përmendur tetorin si afat për përfundimin e rikonstruimit. Megjithatë, për shkak të ngjarjeve të shumta që kanë ndodhur, ai tani pret që procesi të mbyllet në nëntor. Ai njoftoi gjithashtu se është arritur marrëveshje për të mbajtur gjatë dhjetorit një takim të drejtuesve të koalicionit qeverisës.
Kryeministri komentoi edhe deklaratën e kryetarit të ZNAM-it, Maksim Dimitrievski, i cili ka thënë se mund të largohet nga qeveria nëse provimi i jurisprudencës jepet në gjuhën shqipe. Mickoski u përgjigj se ky është vendim i Dimitrievskit dhe përsëriti se qeveria është e qëndrueshme.