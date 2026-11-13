Manchester City kërkon një alternativë për Haalandin, shqyrton dy sulmues

Manchester City po vlerëson mundësinë e afrimit të një qendërsulmuesi që fillimisht të jetë alternativë e Erling Haalandit. Nëse norvegjezi largohet nga ‘Etihad Stadium’, lojtari i ri mund të marrë më pas rolin e titullarit.
Për këtë përforcim po punon drejtori sportiv Hugo Viana, në koordinim me trajnerin Enzo Maresca. Synimi i tyre është t’i japin skuadrës më shumë zgjedhje në sulm dhe të kenë një zëvendësues të gatshëm në rast largimi të Haalandit.
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Sipas raportimeve, planifikimi lidhet edhe me pasigurinë për çështjen disiplinore të Manchester Cityt në Ligën Premier. Klubi akuzohet për shkelje të rregullave financiare dhe një dënim i mundshëm me zbritje nga kategoria mund të ndikojë në të ardhmen e disa yjeve të ekipit.
Dy sulmuesit në listën e Hugo Vianas janë Evanilson i Bournemouthit dhe Nicolo Tresoldi i Club Brugge.
The Daily Briefing raporton se City interesohet për Evanilsonin, i cili ndiqet edhe nga Arsenali. Braziliani 27-vjeçar ka zhvilluar dy ndeshje me kombëtaren e Brazilit, luan për Bournemouthin që prej gushtit të vitit 2024 dhe ka kontratë deri në qershor të vitit 2029.
Evanilson po kalon një periudhë të mirë. Sipas Transfermarkt, vlera e tij në treg është rreth 35 milionë euro, ndërsa përvoja në futbollin anglez mund ta bëjë një zgjedhje interesante për skuadrën e Marescës.
Emri tjetër që po shqyrtohet është Nicolo Tresoldi, sulmuesi gjerman 22-vjeçar i Club Brugge. Sipas Het Nieuwsblad dhe La Stampa, Manchester City ka kontaktuar tashmë drejtuesit e klubit belg për t’u informuar mbi kushtet e një transferimi të mundshëm.
Sigurimi i shërbimeve të Tresoldit pritet të jetë i vështirë: për kartonin e tij raportohet se kërkohen rreth 70 milionë euro. Edhe Milani është në garë, ndërsa Bayern Munichu ka shfaqur vazhdimisht interes për sulmuesin.
Drejtuesit e Cityt duan të veprojnë në kohë që të mos kapen të papërgatitur nëse Haalandi largohet. Kontaktet me Bournemouthin dhe Club Brugge pritet të shtohen gjatë javëve të ardhshme, me synimin për të realizuar transferimin e një qendërsulmuesi të ri gjatë vitit 2027.