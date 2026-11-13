Katër gjigantë evropianë në garë për Nico Paz, Real Madridi vendos për të ardhmen

Arsenali, Manchester United, Chelsea dhe Paris Saint-Germain kanë kthyer vëmendjen nga Nico Paz, i cili po spikat me Comon në Serie A dhe në Ligën e Kampionëve. Paraqitjet e përfaqësuesit argjentinas e kanë renditur atë mes emrave më të kërkuar të futbollit evropian.
Shifrat e mesfushorit sulmues në sezonin 2026/27 e vendosin mes lojtarëve më të dalluar në kontinent. Në 14 takime zyrtare, të zhvilluara në kampionatin italian dhe në kompeticionin kryesor evropian, ai ka realizuar gjashtë gola dhe ka dhënë tetë asistime.
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Kontributi i tij bie veçanërisht në sy në Ligën e Kampionëve. Me tre gola dhe pesë asistime, lojtari i formuar në Valdebebas mban vendin e parë në renditjen e përgjithshme për përfshirjen në gola në këtë garë, duke qenë futbollisti me ndikimin më të madh krijues në fazën e ligës.
Këto paraqitje kanë vënë në lëvizje strukturat e rekrutimit të klubeve të mëdha evropiane, të cilat kanë nisur përgatitjen e raporteve urgjente me synimin për ta afruar në vitin 2027. Për argjentinasin po konkurrojnë katër projekte të rëndësishme nga Anglia dhe Franca.
Tek Arsenali, Mikel Arteta synon të pasurojë alternativat krijuese në Emirates me vizionin e Paz dhe aftësinë e tij për t’u futur me vonesë në zonën kundërshtare. Për klubin londinez, ai përfaqëson pasardhësin ideal të Martin Odegaard.
Manchester United e konsideron argjentinasin një pikë mbështetëse për rindërtimin e skuadrës dhe alternativën e qartë për të zënë vendin e Bruno Fernandes. Drejtuesit sportivë në Old Trafford, që përgatiten të zyrtarizojnë Mauricio Pochettinon në pankinë pas shkarkimit të Michael Carrick, e shohin bashkëkombësin e tyre si një figurë që mund të udhëheqë këtë proces.
Në kampin e Chelseat, Xabi Alonso ka kërkuar që mesfushori sulmues të ndiqet nga afër, pasi kërkon më shumë dinamizëm dhe cilësi në pasimin përfundimtar në Stamford Bridge. Plani i klubit është që Paz të bashkëpunojë në fushë me Joao Pedro, Cole Palmer dhe Morgan Rogers.
Ndërkohë, stafi teknik i Paris Saint-Germain po ndjek ecurinë e tij, duke e vlerësuar si një mundësi strategjike për përforcimin e repartit sulmues. Luis Enrique e ka përcaktuar si një objektiv të qartë në përpjekjen për të shtuar të tjerë talente të rinj në skuadër.
Megjithëse kontrata e tij në futbollin italian zgjat deri në qershor 2028, vendimi për të ardhmen e Paz varet nga Real Madridi. Sipas gazetës AS, klubi madrilen zotëron një klauzolë riblerjeje prej 80 milionë eurosh ose të drejtën për të përfituar 50% të vlerës së një transferimi të ardhshëm.
Për këtë arsye, pavarësisht interesimit të katër klubeve, kontrolli i plotë i operacionit mbetet te Real Madridi. Bordi po shqyrton nëse do të aktivizojë të drejtën preferenciale prej 80 milionë eurosh për ta kthyer në Santiago Bernabeu, apo do të miratojë kalimin e tij te njëri prej pretendentëve, çka do t’i siguronte automatikisht klubit madrilen 50% të shumës totale të transferimit.