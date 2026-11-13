Operacioni ndërkombëtar i Europolit kundër “Dark Web”: 354 të arrestuar, mbi 5.8 ton drogë dhe 152 armë zjarri të sekuestruara

Një operacion policor ndërkombëtar kundër grupeve kriminale që veprojnë në “Dark Web” përfundoi me 354 të arrestuar në 14 vende. Autoritetet sekuestruan mbi 5.8 ton drogë, 152 armë zjarri, si edhe para të gatshme e kriptovaluta me vlerë 150 milionë euro.
I koordinuar nga Europol, operacioni TorNado u zhvillua nga maji 2025 deri në tetor 2026. Në kuadër të tij, u ndërmorën qindra ndërhyrje policore në mbarë botën kundër trafikimit të drogës dhe veprimtarive të tjera kriminale përmes rrjetit të errët. Shumica e arrestimeve u kryen në Shtetet e Bashkuara dhe në katër vende evropiane.
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Rezultatet e hetimit njëmujor u bënë publike të enjten nga zyrtarë amerikanë dhe evropianë, të cilët paraqitën raportin për bashkëpunimin ndërkombëtar të drejtuar nga Europol, agjencia e zbatimit të ligjit e Bashkimit Evropian. Në operacion morën pjesë shërbime policore të 14 vendeve, mes tyre Australia, Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca dhe Gjermania.
SHBA-ja regjistroi numrin më të lartë të arrestimeve, me 132 persona. Në Britaninë e Madhe u arrestuan 59 persona, në Hungari 45, në Gjermani 41 dhe në Francë 23. Së bashku, këto pesë vende përbënin 300 nga 354 arrestimet; të tjerat u kryen në shtete të tjera pjesëmarrëse.
Në Evropë, policia sekuestroi pothuajse një ton lëndë narkotike, kryesisht amfetamina, ketaminë, MDMA, kokainë dhe kanabis. Sipas Europolit, në Shtetet e Bashkuara u konfiskuan mbi 4.8 ton drogë, 152 armë zjarri dhe para të gatshme e kriptovaluta me vlerë të përgjithshme 150 milionë euro.
Megjithëse ndërhyrjet policore ishin të shumta, Europol paralajmëroi se tregjet e paligjshme në internet vazhdojnë të përshtaten përballë veprimeve të autoriteteve. Në një deklaratë, agjencia tha se operacioni tregoi qëndrueshmërinë në zhvillim të tregjeve të “Dark Web”, të cilat vijojnë të ndryshojnë pavarësisht ndërprerjeve të veprimtarisë së tyre.
Zëvendësdrejtori i FBI-së, Christopher Raya, e cilësoi operacionin të rëndësishëm për luftën kundër trafikimit të fentanilit. Sipas tij, TorNado trajtoi një nga kërcënimet më urgjente të kohës: shitjen përmes rrjetit të errët të fentanilit dhe drogave të tjera vdekjeprurëse.
Raya theksoi se hetuesit nuk u përqendruan vetëm te përdoruesit individualë. Ata identifikuan edhe shitësit kryesorë në “Dark Web” dhe, sipas tij, agjencitë e zbatimit të ligjit arritën të çmontonin pjesë kritike të rrjeteve që u mundësonin vazhdimin e aktivitetit.