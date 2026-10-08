Manchester City hoqi dorë nga transferimi i yllit të Barcelonës pas raportit mjekësor

Manchester City kishte vlerësuar seriozisht mundësinë për të nënshkruar me Frenkie De Jong nga Barcelona gjatë merkatos së verës, por në fund u tërhoq nga kjo lëvizje për shkak të një raporti në lidhje me gjendjen e tij fizike.
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Burime nga Catalunya Radio bëjnë me dije se kampioni i Anglisë e kishte parë mesfushorin holandez si një prej alternativave kryesore për të mbushur boshllëkun e lënë nga Rodri, i cili kaloi te skuadra katalanase.
Drejtuesit e klubit anglez kishin hyrë madje në bisedime me Barcelonën për të eksploruar kushtet e një transferimi të mundshëm.
Barcelona ishte e hapur për të negociuar shitjen e De Jongut, por skenari ndryshoi tërësisht pasi City mori një raport mjekësor lidhur me dëmtimin e gjurit që holandezi kishte pësuar gjatë Kupës së Botës 2026.
Sipas informacioneve, ky dokument ndikoi drejtpërdrejt në vendimin e Manchester Cityt, i cili hoqi dorë përfundimisht nga ndjekja e mesfushorit.
Në mungesë të De Jongut, klubi anglez ndërmori një ristrukturim të plotë të mesfushës, duke kryer disa afrime me peshë të madhe.
Manchester City siguroi shërbimet e Elliot Anderson, Enzo Fernandez dhe Ayyoub Bouaddin për të forcuar repartin e mesfushës.
Ndërkohë, De Jong vijon procesin e rikuperimit nga lëndimi dhe ndodhet aktualisht në fazat përfundimtare të rikthimit në fushë, pasi ka qëndruar jashtë lojës që nga periudha e Kupës së Botës.