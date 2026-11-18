Në një rrëfim të sinqertë, Luis Enrique ka treguar se gjatë përgatitjeve parasezonale të vitit 2008, ndërsa drejtonte Barcelonën B, ishte shumë pranë braktisjes së profesionit të trajnerit. Ai madje pranon se në atë periudhë as që e kishte imagjinuar ndonjëherë se do të ushtronte këtë rol.
Këto kujtime nga vitet 2008-2011, kur ishte në krye të ekipit të dytë të Barcelonës, trajneri i sotëm i Paris Saint-Germainit i ka ndarë në një dokumentar të ri të titulluar “Touched by Lucho, the best Barça B in history”, prodhuar nga televizioni katalan Beteve dhe i publikuar në YouTube.
Të lidhura
None found
Sipas tij, pasi mbylli karrierën si futbollist, nuk kishte ndërmend të bëhej trajner. Ai u regjistrua në kursin e trajnerëve bashkë me disa ish-shokë skuadre, por vetëm pas insistimit të të tjerëve, pa ndonjë qëllim të qartë për ta ndjekur këtë rrugë profesionale.
Duke folur hapur, Enrique ka deklaruar: “Jo, nuk e kam menduar kurrë të bëhem trajner. Asnjëherë, as në periudhën kur luaja futboll e as në ndonjë moment tjetër.”
Pika më kritike për të ndodhi në verën e vitit 2008, gjatë fazës së parë përgatitore me Barcelonën B, kur pesha e përgjegjësive të reja dhe presioni e shtynë të konsideronte seriozisht dorëheqjen.
Ai ka rrëfyer: “Për pak sa nuk hoqa dorë nga gjithçka, vërtet, gjatë përgatitjeve parasezonale.”
Trajneri spanjoll ka shtuar: “Kur isha futbollist, kisha nën kontroll çdo gjë, ose të paktën atë që mund të kontrollohej. Por në atë rol, nuk kontrolloja asgjë. Absolutisht asgjë.”
Enrique kujton se një natë, afërsisht në orën 04:00, ishte në kufi të një krize hiperventilimi dhe i kishte thënë gruas së tij se të nesërmen do të linte punën si trajner.
Por pas vetëm katër orësh, në orën 08:00, situata kishte ndryshuar krejtësisht. Motivimi i ishte rikthyer dhe ai mori vendimin për të vazhduar, një zgjedhje që do të rezultonte thelbësore për të ardhmen e tij profesionale.
Me Enrique në krye, Barcelona B fillimisht siguroi ngjitjen në nivelin e dytë të futbollit spanjoll, e më pas shënoi sezonin më të suksesshëm në historinë e klubit në atë kategori, duke e mbyllur në vendin e tretë me 71 pikë dhe 85 gola të realizuar.
Sot, 18 vjet pas asaj periudhe kur ishte afër braktisjes së profesionit, Luis Enrique renditet ndër trajnerët më të suksesshëm, duke e çuar Paris Saint-Germainin drejt dy triumfeve në Ligën e Kampionëve, siç përshkruhet në dokumentar dhe në rrëfimin e tij.