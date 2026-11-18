Arsenali duket se ka gjetur zgjidhjen për krahun e majtë të sulmit te Antonio Nusa, i cili tashmë ka shprehur dëshirën për t’u bashkuar me londinezët gjatë merkatos së janarit.
Burime pranë klubit raportojnë se skuadra e drejtuar nga Mikel Arteta planifikon të paraqesë një ofertë të konsiderueshme për Nusën në afatin e ardhshëm dimëror, ndërsa sulmuesi anësor i RB Leipzig ka dhënë miratimin e tij për kalimin te “Topçinjtë”.
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Negociatat me përfaqësuesit e lojtarit norvegjez thuhet se kanë nisur tashmë, dhe Arsenali është i përgatitur të paguajë mbi 60 milionë funte (rreth 72 milionë euro) për të siguruar shërbimet e tij.
Sipas gazetarit Dean Jones dhe mediumit TEAMTalk, pritshmëria është që Nusa t’i bashkohet Arsenalit që në janar.
Megjithatë, oferta e propozuar prej 75 milionë eurosh — e cila do ta kthente Nusën në transferimin më të shtrenjtë norvegjez në historinë e futbollit — mbetet 5 milionë euro më e ulët se shuma që kërkon RB Leipzig.
21-vjeçari ka regjistruar 14 përfshirje në gola këtë sezon në Bundesligë — konkretisht 6 gola dhe 8 asistime në 15 ndeshje — dhe shihet si personi që mund t’i zgjidhë Arsenali problemet në pozicionin e sulmuesit të majtë.
Pas largimit të Gabriel Martinellit dhe Leandro Trossardit verën e kaluar, “Topçinjtë” e konsiderojnë Nusën si një zgjidhje afatgjatë për atë zonë të fushës.
Aktualisht, Christos Tzolis dhe Eberechi Eze po ndajnë minuta në atë rol nën urdhrat e Artetas, por vetëm 5 milionë euro i ndajnë nga përmbushja e kërkesës së Leipzigut dhe sigurimi i një përforcimi të madh për krahun e majtë në Emirates.
Kontrata e sulmuesit të Bundesligës nuk përmban ndonjë klauzolë lirimi, çka do të thotë se Arsenali ose duhet të paguajë vlerësimin prej 80 milionë eurosh të RB Leipzig, ose të bindë klubin gjerman të pranojë ofertën e tyre aktuale.