Të dhënat më të fundit nga Eurostat për vitin 2024 zbulojnë se afërsisht një në dhjetë studentë në Maqedoni vjen nga jashtë vendit. Nga 58 334 studentë të regjistruar gjithsej, 5 807 prej tyre janë shtetas të huaj, duke zënë rreth 10 për qind të trupës studentore.
Kjo përqindje e studentëve ndërkombëtarë në Maqedoni e kalon mesataren e Bashkimit Evropian, ku gjatë vitit 2024 studentët e huaj përbënin 8,7 për qind të numrit total të studentëve.
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Brenda BE-së, vitin e kaluar në institucionet e arsimit të lartë u regjistruan 1,65 milionë studentë nga jashtë. Prej këtyre, afërsisht 514 590 vinin nga shtete të tjera anëtare të Unionit, ndërsa 1,14 milionë kishin origjinë nga vende jashtë BE-së.
Statistikat e Eurostat tregojnë se prania e studentëve të huaj në universitetet evropiane ka qenë në rritje të vazhdueshme që nga viti 2016, kur u mblodhën të dhënat e para dhe numri ishte 1,2 milionë. Në vitin 2023 ky numër kaloi pragun e 1,5 milionë, ndërsa midis 2023 dhe 2024 u regjistrua një zgjerim shtesë prej 4,0%.