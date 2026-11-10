Liverpooli shqyrton Verbruggenin dhe Suzukin për të ardhmen e portës

Liverpooli shqyrton Verbruggenin dhe Suzukin për të ardhmen e portës

Me mundësinë e largimit të Alisson Beckerit, Liverpooli po kërkon një portier që mund ta pasojë në të ardhmen. Bart Verbruggen i Brightonit është ndër objektivat kryesorë të klubit anglez, ndërsa drejtuesit po ndjekin edhe Zion Suzukin e Aston Villës.

Sipas TEAMtalk, Liverpooli ka nisur të vëzhgojë aktivisht kandidatë për një zëvendësim afatgjatë të Alissonit. Kontrata aktuale e portierit brazilian në Anfield përfundon në vitin 2027.

Të lidhura

None found

Emri i Suzukit, portier i Kombëtares së Japonisë, u përmend si kandidat javën e kaluar. Marrja e tij nga Aston Villa, megjithatë, pritet të jetë e vështirë: ai iu bashkua klubit verën e kaluar dhe ka kontratë deri në vitin 2031.

Verbruggeni, 24-vjeçari holandez, ka marrë rol kyç këtë sezon në skuadrën e Fabian Hurzelerit. Ai ndan me një tjetër portier numrin më të lartë të ndeshjeve pa pësuar gol në Ligën Premier dhe ka ndihmuar Brightonin të arrijë vendin e dytë në tabelë. Kontrata e tij me klubin zgjat deri në vitin 2028.

Për drejtuesit e rekrutimit të Liverpoolit, Verbruggeni është një zgjedhje ideale për t’i siguruar skuadrës cilësi të nivelit të lartë dhe qëndrueshmëri afatgjatë në portë.

Nëse Liverpooli e kthen interesimin në një lëvizje konkrete, do të ketë përballë Real Madridin. Klubi madrilen po e shqyrton holandezin si pasues të mundshëm të Thibaut Courtois.

Sipas raportimit, një ofertë konkrete nga Santiago Bernabeu do të ishte shumë e vështirë për t’u refuzuar nga Verbruggeni, pasi transferimi do të përbënte një mundësi që mund të vijë vetëm një herë gjatë karrierës.

Portieri 24-vjeçar vazhdon të pëlqehet edhe nga Chelsea dhe Manchester United, rivalë të Liverpoolit në Ligën Premier. Bayern Munichu ka shfaqur gjithashtu interes: klubi ka ndjekur zhvillimin e tij dhe më parë ka vendosur kontakte për të marrë më shumë informacion mbi situatën e portierit.


Shtuar 10.11.2026 12:48

Tags: , , , ,
Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit
Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit

Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit
Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë

Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë
Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson

Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson
Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?

Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?
Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?

Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?
Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran
Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës

Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet