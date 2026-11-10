Liverpooli shqyrton Verbruggenin dhe Suzukin për të ardhmen e portës

Me mundësinë e largimit të Alisson Beckerit, Liverpooli po kërkon një portier që mund ta pasojë në të ardhmen. Bart Verbruggen i Brightonit është ndër objektivat kryesorë të klubit anglez, ndërsa drejtuesit po ndjekin edhe Zion Suzukin e Aston Villës.
Sipas TEAMtalk, Liverpooli ka nisur të vëzhgojë aktivisht kandidatë për një zëvendësim afatgjatë të Alissonit. Kontrata aktuale e portierit brazilian në Anfield përfundon në vitin 2027.
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Emri i Suzukit, portier i Kombëtares së Japonisë, u përmend si kandidat javën e kaluar. Marrja e tij nga Aston Villa, megjithatë, pritet të jetë e vështirë: ai iu bashkua klubit verën e kaluar dhe ka kontratë deri në vitin 2031.
Verbruggeni, 24-vjeçari holandez, ka marrë rol kyç këtë sezon në skuadrën e Fabian Hurzelerit. Ai ndan me një tjetër portier numrin më të lartë të ndeshjeve pa pësuar gol në Ligën Premier dhe ka ndihmuar Brightonin të arrijë vendin e dytë në tabelë. Kontrata e tij me klubin zgjat deri në vitin 2028.
Për drejtuesit e rekrutimit të Liverpoolit, Verbruggeni është një zgjedhje ideale për t’i siguruar skuadrës cilësi të nivelit të lartë dhe qëndrueshmëri afatgjatë në portë.
Nëse Liverpooli e kthen interesimin në një lëvizje konkrete, do të ketë përballë Real Madridin. Klubi madrilen po e shqyrton holandezin si pasues të mundshëm të Thibaut Courtois.
Sipas raportimit, një ofertë konkrete nga Santiago Bernabeu do të ishte shumë e vështirë për t’u refuzuar nga Verbruggeni, pasi transferimi do të përbënte një mundësi që mund të vijë vetëm një herë gjatë karrierës.
Portieri 24-vjeçar vazhdon të pëlqehet edhe nga Chelsea dhe Manchester United, rivalë të Liverpoolit në Ligën Premier. Bayern Munichu ka shfaqur gjithashtu interes: klubi ka ndjekur zhvillimin e tij dhe më parë ka vendosur kontakte për të marrë më shumë informacion mbi situatën e portierit.