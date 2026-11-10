Largimi i parë i mundshëm i Atletico Madridit në janar, sipas Simeones

Robin Le Normand mund të largohet nga Atletico Madridi gjatë afatit kalimtar të dimrit. Sipas RNE Deportes, drejtuesit sportivë janë të gatshëm të shqyrtojnë oferta për qendërmbrojtësin 29-vjeçar spanjoll, paraqitjet e të cilit kanë shqetësuar stafin e trajnerëve. Kontrata e tij përfundon në qershor 2029.
Le Normand iu bashkua Atletico Madridit nga Real Sociedad në verën e vitit 2024. Për transferimin e tij, Rojiblancos paguan 34.5 milionë euro si tarifë fikse, si dhe 5 milionë euro bonuse.
Të lidhura
None found
Në muajt e fundit, pozita e mbrojtësit në klub ka ndryshuar ndjeshëm. Paraqitjet në fillim të këtij sezoni kanë shtuar dyshimet për të ardhmen e tij, veçanërisht pas gabimeve ndaj Villarrealit dhe Alavesit; në ndeshjen me këtë të fundit, ai shkaktoi një penallti.
Le Normand u kritikua edhe pas ndeshjes së Ligës së Kampionëve me Bayern Munich, ku një hezitim i tij në mbrojtje ndikoi në një prej golave të skuadrës gjermane.
Integrimi gradual i Cristian Romeros dhe lodhja e grumbulluar nga disa lojtarë ndërkombëtarë pas Kupës së Botës i krijuan Le Normand mundësi në ndeshjet e para. Megjithatë, ai nuk ka arritur të bëhet titullar i rregullt.
RNE Deportes raporton se Atletico po e merr seriozisht në konsideratë largimin e tij. Rikuperimi i një pjese të shumës së investuar dy sezone më parë po zë vend gjithnjë e më të rëndësishëm në planet sportive të klubit.
Nëse Le Normand largohet, Atletico do të duhet të nënshkruajë me një tjetër qendërmbrojtës. Pas humbjeve ndaj Bayern Munich dhe Barcelonës, që ndalën ecurinë pozitive të ekipit, Simeone synon të rikthejë qëndrueshmërinë në mbrojtje.
Për këtë arsye, Mateu Alemany po shqyrton alternativa për repartin mbrojtës. Një nga emrat e favorizuar në Metropolitano është Lisandro Martinez i Manchester United.
Mbrojtësi argjentinas 28-vjeçar ka kontratë me klubin anglez deri në qershor 2027, ndërsa Manchester United ka mundësinë ta zgjasë marrëveshjen edhe për një sezon.
Gjendja e kontratës së Martinez mund t’i lehtësojë negociatat në janar, nëse Manchester United vendos të pranojë oferta. Vlera e tij në treg është rreth 45 milionë euro, krahasuar me vlerësimin aktual prej 20 milionë eurosh që Transfermarkt i jep Le Normand.
Aktualisht, nuk ka prova se Atletico ka bërë një ofertë zyrtare për Martinez apo se palët kanë zhvilluar bisedime të avancuara për transferimin e tij.