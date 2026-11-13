Lisian Thaçi synon fanellën e Kosovës teksa zhvillohet te Bayern Munich: Kombëtarja, përparësia ime

Lisian Thaçi, futbollisti 17-vjeçar nga Kosova, po zhvillohet te Bayern Munich. Në një intervistë për Telegrafin, ai ka folur për rrugën që e çoi te klubi gjerman, përvojën në “Bayern World Squad”, përzgjedhjen në Bayern Global Academy dhe dëshirën për të luajtur së shpejti me Kosovën.
Hapi i parë erdhi në vitin 2025, kur Thaçi u pranua në “Bayern World Squad”. Për këtë program aplikojnë mijëra futbollistë nga mbarë bota, ndërsa përzgjidhen vetëm 23. Ai ishte pjesëmarrësi më i ri që kishte qenë ndonjëherë në program: 15 vjeç, ende pa mbushur 16. Sipas Thaçit, agjentët e tij e drejtuan të gjithë procesin.
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Programi zgjati rreth një muaj dhe përfshiu stërvitje të veçanta, si edhe disa ndeshje ndaj klubeve të ndryshme. Trajner kryesor ishte ish-sulmuesi i Bayernit, Roy Makaay, nga i cili Thaçi thotë se mësoi shumë. Ai beson se pikërisht gjatë asaj periudhe nisi të krijohej marrëdhënia e mirë me klubin. Në fillim të këtij viti, u njoftua se ishte përzgjedhur për Bayern Global Academy.
Thaçi mendon se në këtë përzgjedhje ndikuan qëndrueshmëria e tij, përkushtimi në çdo seancë stërvitore dhe dëshira për t’u përmirësuar. Ai thotë se ka dhënë gjithmonë 100 për qind dhe se Bayerni mund të ketë vlerësuar edhe mënyrën e tij të lojës, të cilën e përshkruan si të thjeshtë dhe të shpejtë.
Jeta në akademinë e Bayern Munichut, sipas tij, ndryshon në shumë drejtime nga përvojat e mëparshme. Rregullat kërkojnë respektim maksimal, stërvitjet zhvillohen vazhdimisht me intensitet të lartë dhe gjithçka trajtohet me seriozitet. Të japësh më të mirën, thotë ai, është standard i përditshëm.
Për momentin, Thaçi nuk dëshiron t’i nxitojë hapat e karrierës. Synimi i tij kryesor është të mësojë sa më shumë nga trajnerët, stërvitjet e përditshme dhe mjedisi profesional ku ndodhet. Ai e sheh rritjen e vet në çdo aspekt si futbollist si arritjen më të rëndësishme të kësaj periudhe.
Dëshira e tij është të vazhdojë të qëndrojë te Bayerni. Thaçi thotë se e do klubin, i pëlqen gjithçka në Munich dhe po merr mbështetje në çdo aspekt, megjithëse mbetet për t’u parë se çfarë do të sjellë e ardhmja.
Sa i përket përfaqësimit ndërkombëtar, ai e vendos Kosovën në rend të parë. Sipas Thaçit, fanella dardane është ëndërr për çdo lojtar të rritur në Kosovë. Ai shpreson të ketë mundësinë ta ndihmojë kombëtaren dhe thotë se e pret atë ditë.
Në përfundim të intervistës, Thaçi falënderoi Telegrafin për mbështetjen dhe për ndjekjen e vazhdueshme të zhvillimit dhe rrugëtimit të tij deri te Bayerni.