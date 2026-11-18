Santos ka ndërmarrë hapat e parë drejt Real Madridit për të vlerësuar mundësinë që Rodrygo të kthehet në Brazil, fillimisht me një huazim që do të mbulonte gjysmën e parë të vitit 2027.
Skuadra braziliane synon të risjellë në shtëpi një nga emrat më të spikatur që ka nxjerrë nga akademia e saj, me qëllim që sulmuesi të jetë i gatshëm që në startin e Kampionatit Paulista vitin e ardhshëm.
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Interesimin e Santosit për futbollistin 25-vjeçar e bëri të ditur javën e kaluar gazetari Fabio Sormani në kanalin e tij në YouTube. Më vonë, edhe ESPN konfirmoi se klubi brazilian kishte lëvizur për të zbuluar nëse rikthimi i lojtarit ishte i mundur, qoftë edhe për një periudhë të shkurtër në formë huazimi.
Sidoqoftë, realizimi i këtij operacioni duket tejet i ndërlikuar, sepse Real Madridi nuk ka ndërmend të heqë dorë nga shërbimet e brazilianit. Udhëheqësit e klubit madrilen e çmojnë shumë Rodrygon dhe nuk janë të hapur ta lënë të largohet, as përmes një huazimi dhe as me një transferim përfundimtar.
Pozicioni i klubit spanjoll lidhet gjithashtu me synimin për ta rikthyer sulmuesin në ekip sapo ai të marrë lejen për t’u rishfaqur në ndeshje, pas një periudhe të gjatë jashtë fushave për shkak të një dëmtimi të rëndë.
Sipas një raportimi të mëhershëm të ESPN, trajneri Jose Mourinho e konsideron Rodrygon si një lojtar që mund t’i japë shumë skuadrës. Portugezi është i gatshëm t’i ofrojë kohën e duhur për të rikuperuar formën gradualisht, pa e nxituar rikthimin në fushë dhe pa vënë në pikëpyetje të ardhmen e tij në Madrid.
Në këtë mënyrë, megjithëse Santos shpreson ta tërheqë sërish ish-lojtarin e akademisë së vet, Real Madridi duket se e ka të qartë strategjinë: Rodrygo mbetet pjesë e projektit të klubit dhe nuk pritet të largohet në afatin e radhës kalimtar.