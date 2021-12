Legjenda rikthehet tek Chelsea

Legjenda e Chelsea, John Terry, do të marrë rolin e këshilltarit të sektorit të të rinjve tek blutë e Londrës.

Këtë e ka bërë të ditur klubi anglez përmes një njoftimi.

“Ai do të punojë me lojtarët tanë të moshave dhe ne programin e stafit tonë stërvitor, duke ndarë përvojën e tij të madhe të fituar nga karriera e tij 20-vjeçare”, thuhej në deklaratë./ h.ll/albeu.com

John Terry is returning to Cobham to begin a coaching consultancy role at the Chelsea Academy. 🔵

More here. ⤵️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 29, 2021