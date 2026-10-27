Lazio e Gattusos në formë fantastike: pa humbje, gjashtë gola ndaj Sassuolos dhe në krye të Serie A

Lazio e Gattusos në formë fantastike: pa humbje, gjashtë gola ndaj Sassuolos dhe në krye të Serie A

Nën drejtimin e Gennaro Gattusos, Lazio po zhvillon një sezon mbresëlënës. Skuadra nga Roma fitoi 6-2 në transfertë kundër Sassuolos, në ndeshjen e vlefshme për javën e nëntë të Serie A. Ky ishte triumfi i tetë i Lazios në nëntë takime, ndërsa ekipi vazhdon të jetë i pamposhtur në kampionat.

Takimi nisi me gol që në minutën e dytë, kur Kenneth Taylor i dha avantazhin Lazios. Kristian Thorstvedt barazoi për Sassuolon, por Gustav Isaksen dhe Romano Floriani Mussolini shënuan më pas, duke e çuar rezultatin në 3-1.

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Sassuolo mbeti me një lojtar më pak në minutën e 31-të, pas përjashtimit të Thorstvedtit. Megjithatë, vendasit arritën të shënonin sërish, me Sebastiano Espositon që ngushtoi diferencën.

Para përfundimit të pjesës së parë, Mattia Zaccagni realizoi për Lazion. Në fraksionin e dytë, Tijjani Noslin gjeti rrjetën dy herë dhe vulosi fitoren 6-2.

Ndeshja pati edhe dy penallti të humbura: një nga Zaccagni dhe tjetrën nga Davide Frattesi. Kjo nuk e ndali Lazion të siguronte tri pikët.

Lazio e Gattusos ngjitet në vendin e parë

Pas nëntë javësh, Lazio ka grumbulluar 25 pikë dhe kryeson tabelën e Serie A.

Ekipi i Gattusos numëron tetë fitore dhe një barazim, ndërsa suksesi ndaj Sassuolos shënoi fitoren e pestë radhazi në kampionat.

Para kësaj ndeshjeje, Lazio kishte mposhtur Monzën, Juventusin dhe Parmën. Pikët e vetme i kishte lënë në barazimin 2-2 me Milanin.

Edhe pse në fillim të sezonit nuk konsiderohej ndër favoritët kryesorë për titullin, skuadra romake po tregon se është një pretendente serioze. Loja e saj po dallohet për intensitet, agresivitet dhe unitet.

Pavarësisht rezultateve mbresëlënëse, Gattuso po kërkon që lojtarët të mbeten të përulur dhe të përqendruar, duke u përpjekur ta mbajë ekipin me këmbë në tokë. /Telegrafi/


Shtuar 27.10.2026 20:54

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