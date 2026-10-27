Navalnaya paralajmëron për afrimin mes regjimeve autoritare dhe së djathtës ekstreme në Evropë

Yulia Navalnaya, bashkëshortja e ndjerë e opozitarit rus Alexei Navalny, paralajmëroi se bashkëpunimi mes regjimeve autoritare dhe partive të ekstremit të djathtë në Evropë po zgjerohet. Sipas saj, kjo prirje rrezikon demokracinë dhe liritë themelore.
Gjatë prezantimit në Londër të një raporti të ri për atë që përshkruhet si “solidaritet autoritar”, Navalnaya, drejtuese e Fondacionit për të Drejtat e Njeriut, tha se këto palë po shkëmbejnë përvoja dhe po bashkërendojnë veprimet gjithnjë e më shumë.
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“Ata mësojnë nga njëri-tjetri, bashkëpunojnë” dhe do të “munden vetëm nëse bashkëpunojnë edhe ata që luftojnë për liri”, deklaroi ajo para gazetarëve.
Navalnaya vuri në dukje se regjimet autoritare po përsosin mënyrat e veprimit dhe po përdorin sistemet financiare e ligjore të vendeve perëndimore për t’iu shmangur kufizimeve dhe sanksioneve.
Sipas raportit, partitë evropiane të cilësuara si të ekstremit të djathtë po kërkojnë t’i konsolidojnë dhe t’i bëjnë më të dukshme lidhjet mes tyre, me synimin për të fituar legjitimitet politik përmes mbështetjes reciproke.
Në dokument përmenden Tubimi Kombëtar (RN) në Francë, Alternativa për Gjermaninë (AfD) dhe Reform UK në Mbretërinë e Bashkuar.
Si një rast konkret, raporti përmend pjesëmarrjen e Jordan Bardellas, presidentit të Tubimit Kombëtar në Francë, në konferencën e Reform UK në fillim të shtatorit.
Dokumenti thotë se AfD kohët e fundit i ka zgjeruar lidhjet me Rusinë, duke kaluar nga mbështetja financiare në një dialog më të gjerë e më përmbajtësor.
Këto zhvillime po ndodhin ndërsa Evropa përballet me sfida të rëndësishme politike. Zgjedhjet e ardhshme në vende si Franca dhe Spanja mund të ndikojnë në raportet e forcave politike në kontinent.
Raporti i paraqet Pekinin dhe Moskën si dy shtyllat kryesore të një boshti global autoritar. Ai nënvizon se bashkëpunimi mes tyre në media dhe teknologji po merr gjithnjë e më shumë karakter institucional.
Sipas dokumentit, lidhjet mes vendeve dhe aktorëve me interesa të përbashkëta po fuqizohen edhe në Afrikë e në Azinë Juglindore.
Raporti paralajmëron se konfliktet ndërkombëtare mund të përshpejtojnë krijimin e aleancave ushtarake mes regjimeve autoritare dhe të rrisin ndikimin e aftësinë e tyre për të vepruar në koordinim.
Pas vdekjes së bashkëshortit të saj, Alexei Navalny, i cili humbi jetën në burg në vitin 2024, Yulia Navalnaya është bërë një nga figurat më të rëndësishme të opozitës ruse në mërgim.
Një hetim evropian, rezultatet e të cilit u publikuan në shkurt, arriti në përfundimin se Navalny ishte helmuar me një toksinë të rrallë.
Raporti u hartua nga Fondacioni për të Drejtat e Njeriut në bashkëpunim me organizatën joqeveritare amerikane Action for Democracy, si pjesë e “Indeksit të Bashkëpunimit Autoritar”.
Domonkos Kovacs, drejtuesi i projektit që solli krijimin e indeksit, tha se synimi është të vihet në pah rritja e solidaritetit që u jep regjimeve autoritare mundësinë të ndihmojnë njëri-tjetrin në shtypjen e kundërshtimit dhe të zërave kritikë.