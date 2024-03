Lamtumirë futbollit falas – gjykata spanjolle del me vendim goditës për tifozët

Një vendim i Gjykatës Tregtare numër 8 të Barcelonës ka dhënë dritën jeshile për të ndërmarrë veprime ligjore direkt ndaj përdoruesve që shikojnë futboll në uebfaqe ilegale, raporton MARCA.

Ky është një vendim që mund të ndryshojë përfundimisht luftën kundër piraterisë, sepse deri më tani mund të merreshin masa vetëm ndaj institucioneve publike si baret dhe restorantet që transmetonin futboll nga faqe ilegale, por tani do të mund të penalizohet konsumatori ‘rezidencial’, ai që e shikon në shtëpi.

Urdhri detyron operatorët të informojnë LaLigan se kush lidhet me serverët pirate: adresa IP e caktuar për përdoruesit, emri dhe mbiemri i pronarit që kontraktoi shërbimin e aksesit në internet, adresën postare të instalimit të linjës dhe dokumentin e faturimit dhe identifikimit.

Operatorët që janë të detyruar të japin këtë informacion janë Vodafone, Orange, MasMovil, Digi dhe Telefonica. Sapo operatorët të fillojnë të dërgojnë të dhënat e përdoruesve, diçka që pritet të ndodhë në ditët në vijim, ankesat do të fillojnë të mbërrijnë në shtëpi private, të promovuara nga La Liga.

Shtatorin e kaluar, në konferencën për Luftën kundër Piraterisë në Eventet Sportive të mbajtur në Valencia, Javier Tebas ofroi disa të dhëna: “Ne kemi eliminuar 58 aplikacione Android, të cilat kishin pasur 4 milionë shkarkime në mbarë botën, 800,000 në Spanjë që transmetonin përmbajtje futbolli falas në Spanjë dhe të gjitha llojet e ngjarjeve sportive. Në mjedisin e Apple ka pasur një milion shkarkime, nga të cilat rreth 300,000 kanë kam qenë në Spanjë”.

Dhe ai shtoi për telefonat celularë që tashmë i kanë ato aplikacione të shkarkuara që ju lejojnë të shikoni ngjarjet sportive në mënyrë të paligjshme: “Ne po flasim me Google dhe platforma të tjera në mënyrë që ata të mund të vendosen në ato celularë. Nëse mund të bëhet, për shembull, për krime të tilla si pornografia me fëmijë, për pronën intelektuale, që është vjedhje, ata do të duhej ta ndalonin edhe atë”. /Telegrafi/