Lamine Yamal pas vendit të tretë në Topin e Artë: Një ditë do ta fitoj

Lamine Yamal foli pas renditjes në vendin e tretë për Topin e Artë 2026 dhe tha se beson se në të ardhmen do të fitojë çmimin individual më të rëndësishëm të futbollit.
“Koha ime do të vijë; arritjet e mëdha kërkojnë durim. Besoj te rruga që po ndjek”, u shpreh ylli i Barcelonës.
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Në ceremoninë e mbajtur të hënën në Londër, 19-vjeçari u rendit pas fituesit Harry Kane dhe Kylian Mbappes, i cili zuri vendin e dytë.
Yamal pati gjithsesi një arsye për t’u gëzuar: për të tretin vit radhazi fitoi trofeun Kopa, që i jepet futbollistit të ri më të mirë në botë.
Edhe pse nuk e fitoi Topin e Artë, ai synon të vijojë përparimin te Barcelona dhe të arrijë majat e futbollit botëror.