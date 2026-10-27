Lamine Yamal pas vendit të tretë në Topin e Artë: Një ditë do ta fitoj

Lamine Yamal pas vendit të tretë në Topin e Artë: Një ditë do ta fitoj

Lamine Yamal foli pas renditjes në vendin e tretë për Topin e Artë 2026 dhe tha se beson se në të ardhmen do të fitojë çmimin individual më të rëndësishëm të futbollit.

“Koha ime do të vijë; arritjet e mëdha kërkojnë durim. Besoj te rruga që po ndjek”, u shpreh ylli i Barcelonës.

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Në ceremoninë e mbajtur të hënën në Londër, 19-vjeçari u rendit pas fituesit Harry Kane dhe Kylian Mbappes, i cili zuri vendin e dytë.

Yamal pati gjithsesi një arsye për t’u gëzuar: për të tretin vit radhazi fitoi trofeun Kopa, që i jepet futbollistit të ri më të mirë në botë.

Edhe pse nuk e fitoi Topin e Artë, ai synon të vijojë përparimin te Barcelona dhe të arrijë majat e futbollit botëror.


Shtuar 27.10.2026 21:48

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