Ky është bonusi që do të marrin lojtarët e Chelsea në rast se mposhtin Liverpoolin në finale

Chelsea ka mundësinë që të fitojë trofeun e parë nën urdhrat e Mauricio Pochettinos kur ata do të përballen sot (e diel) ndaj Liverpoolit në Wembley, por shpërblimet financiare do të ishin jashtëzakonisht të vogla.

Lojtarët e Chelseat do të ndajnë një bonus prej 500 mijë eurosh mes vete në rast se dalin fitues të ‘Carabao Cup’, shumë kjo jashtëzakonisht e vogël në krahasim me atë që fituan lojtarët e Manchester United sezonin e kaluar.

Sidoqoftë, Daily Mail ka raportuar se çdo shpërblim do të jetë kryesisht simbolik, pasi bonuset financiare në dispozicion për lojtarët e Chelseat nëse fitojnë janë të pakta, në krahasim me pagat e tyre të larta.

Është lënë të kuptohet se ekipi i Chelseat do të ndajë një bonus prej 500 mijë eurosh mes vete nëse arrijnë të mposhtin të besuarit e Jurgen Klopp në ‘Wembley’.

Kjo do të thotë se secili lojtar do të përfitoj rreth 20 mijë euro që është ekuivalente me atë që paguhen shumica e lojtarëve brenda një dite.

Teksa 20 mijë euro për dy orë punë nuk mund të jetë një shumë e madhe, është relativisht mjaft e vogël në krahasim me bonusin që United i dha lojtarëve të tyre kur triumfuan sezonin e kaluar.

Të besuarit e Ten Hag morën secili një bonus në vlerë prej 1.6 milionë eurosh pasi mposhtën në finale Newcastle United me rezultat 2-0.