Kurti e cilëson Francën partnere të rëndësishme për Lojërat Mesdhetare “Prishtina 2030

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është takuar me ambasadorin francez për Sportin, Damien Combredet-Blassel, ambasadorin e Francës në Kosovë, Jean-François Huchet, si dhe me personalitete kyçe në organizimin e Lojërave Olimpike Paris 2024 dhe përfaqësues të France Sport Expertise.
Pas takimit, Kurti tha se pjesëmarrësit morën këshilla për hapat që duhen ndërmarrë dhe për veprimet që kanë përparësi.
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Në një postim në Facebook, ai e cilësoi Francën partnere të rëndësishme në organizimin e Lojërave Mesdhetare “Prishtina 2030”.
Kurti e lidhi këtë vlerësim me marrëveshjen e kredisë me AFD-në për investime në infrastrukturë gjatë përgatitjeve për Lojërat Mesdhetare, si dhe me Deklaratën e Synimit për krijimin e një komiteti të përbashkët për këto lojëra. Të dyja u nënshkruan në fund të muajit korrik.