Publikohen votat për FIFPRO XI 2026: Mbappe kryeson sulmuesit, Kane mbetet jashtë

Zgjedhja e formacionit FIFPRO XI 2026, e mbështetur në votat e tifozëve, ka ngjallur polemika për shkak të disa mungesave të spikatura.
Mes lojtarëve që nuk siguruan një vend është Harry Kane. Mbajtësi aktual i Topit të Artë mbeti jashtë formacionit, megjithëse shkëlqeu me klubin dhe kombëtaren gjatë sezonit 2025/26 dhe fitoi Topin e Artë 2026.
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Publikimi i përqindjeve për sulmuesit tregon se më shumë vota se çdo lojtar tjetër në këtë repart mori Kylian Mbappe i Real Madridit, me 46%.
Lamine Yamal, lojtari i ri i Barcelonës, u rendit pas tij me 37.4% të votave, rezultat që i siguroi një vend në ekip. Lionel Messi mori përqindjen e tretë më të lartë mes sulmuesve, 29.5%, ndërsa Erling Haaland grumbulloi 28.4%.
Kane mori vetëm 27.4% të votave të tifozëve. Ousmane Dembele, fituesi i Topit të Artë 2025, u ndal në 9.3%, më pak se Cristiano Ronaldo, i cili mori 13.2%.
Votat e marra u dhanë Messit, Mbappes, Yamalit dhe Haalandit vende në formacionin botëror të FIFPRO-s.
Edhe votimi për mesfushorët solli rezultate interesante. Rodri kryesoi të gjithë mesfushorët që kishin të drejtë të zgjidheshin, me 33.4% të votave. Pas tij u rendit Jude Bellingham me 31.3%, ndërsa Vitinha mori 28.2% të votave të tifozëve.
Te mbrojtësit, Achraf Hakimi siguroi 40.9% të votave dhe u bë një nga tre të përzgjedhurit në formacionin e FIFPRO-s. Në treshen e parë hynë edhe Pau Cubarsi me 26.8% dhe Nuno Mendes me 25.5%, duke siguruar kështu vendet e tyre në ekip.