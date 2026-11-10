Bozhinovska dhe BAE Systems riafirmojnë partneritetin për sigurinë kibernetike në energjetikë

Sanja Bozhinovska, ministre e Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale, mori pjesë në një takim pune në kuadër të programit Falcon. Takimi u zhvillua në bashkëpunim me kompaninë globale BAE Systems dhe me mbështetjen e ambasadës së SHBA-së.
Gjatë takimit u paraqitën gjetjet e vlerësimit dhe të analizave të kryera në terren për sistemet e TI-së të Ministrisë së Energjetikës, Minierave dhe Lëndëve të Para Minerale. Sipas ekspertëve të BAE Systems, ekipi i TI-së i ministrisë renditet ndër më të përgatiturit me të cilët ata kanë punuar deri tani. Ekspertët veçuan angazhimin e tij për sigurinë kibernetike dhe zbatimin e vazhdueshëm të standardeve ndërkombëtare.
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Një temë e diskutimit ishte ngritja e një Qendre Sektoriale për Operacione të Sigurisë (SOC), krahas mundësive për ta financuar atë nga fondet evropiane dhe Agjenda e Reformave. Qendra synon t’u mundësojë institucioneve të sektorit energjetik të zbulojnë në kohë kërcënimet kibernetike dhe t’u përgjigjen atyre në mënyrë të bashkërenduar, për të ruajtur vazhdimësinë e shërbimeve energjetike për qytetarët dhe bizneset.
Bozhinovska theksoi se mbrojtja e infrastrukturës së TI-së është thelbësore për stabilitetin energjetik. Sipas saj, krijimi i qendrës sektoriale, së bashku me mbështetjen e partnerëve strategjikë, do të sigurojë mbrojtje moderne ndaj kërcënimeve digjitale dhe funksionim të pandërprerë të sistemit energjetik.
Në përfundim të takimit u riafirmuan partneriteti strategjik dhe përpjekjet e përbashkëta për të forcuar infrastrukturën kritike dhe sigurinë energjetike të vendit.