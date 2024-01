Kur do të kthehet Salah nga Kupa e Kombeve të Afrikës?

Mohamed Salah do të udhëtojë në Bregun e Fildishtë për të luajtur në Kupën e Kombeve Afrikane me Egjiptin dhe ai do të humbasë disa ndeshje të rëndësishme të Liverpool-it.

Salah ka qenë padyshim lojtari më i mirë në Premier League gjatë gjysmës së parë të sezonit. 31-vjeçari ka shënuar 14 gola dhe tetë asistime në 20 ndeshje në Premier League për Liverpool-in, si dhe ka shënuar tre herë në Europa League.

Forma e jashtëzakonshme e egjiptianit e ka shtyrë Liverpoolin në krye të tabelës së Premier League. Me të në krye të listave të golashënuesve të ligës këtë sezon, Liverpooli vështirë se do të dëshironte të humbiste Salah për ndonjë kohë, por Jurgen Klopp do të duhet të dalë me një formulë fituese pa anësorin e tij yll në mënyrë që të ruajë atë pozicion mbi javët e ardhshme pasi ai merr pjesë në Kupën e Kombeve të Afrikës me Egjiptin.

Klubi konfirmoi mungesën e tij të parashikuar në një deklaratë zyrtare të premten se Salah nuk do të luajë në ndeshjen e raundit të tretë të FA Cup në Arsenal më 7 janar.

Në deklaratë thuhej: “Mohamed Salah do të lidhet me Egjiptin për Kupën e Kombeve të Afrikës pas përplasjes së Liverpool me Newcastle United.

“The Reds luajnë ndeshjen e tyre të parë të vitit 2024, kur ata presin Magpies në Anfield të hënën mbrëma. Salah është i disponueshëm për të luajtur në atë ndeshje, përpara se të bashkohet me kombin e tij për edicionin e fundit të AFCON, që do të mbahet në Bregun e Fildishtë. .”

Sa ndeshje do të mungojë Mohamed Salah?

Numri i ndeshjeve të Liverpool-it që Salah do të mungojë do të varet nga sa mirë performon Egjipti në kompeticion.

Kupa e Kombeve Afrikane (AFCON) është planifikuar të fillojë në Bregun e Fildishtë më 14 janar, me Egjiptin që hap fushatën e tyre në Grupin B kundër Mozambikut në të njëjtën ditë. Ndeshja e tyre e dytë në grup është kundër Ganës më 18 janar, e ndjekur nga një datë me Cape Verde më 22 janar.

Kjo do të thotë se anësori hajmali është i garantuar të humbasë të paktën tre ndeshje të Liverpool-it dhe ndoshta mund të kthehet në ndeshjen e dytë gjysmëfinale të Kupës EFL kundër Fulham të mërkurën, 24 janar, por ai ka të ngjarë të humbasë shumë më tepër se kaq.

Duke pasur parasysh se tre herë fituesit e AFCON nuk kanë dështuar të kualifikohen në fazën eliminatore që nga viti 2003/04, ju do të imagjinoni se Salah do t’i ndihmojë ata të largohen nga fazat e grupeve dhe përballja e tyre e fundit e 16 do të luhet më 28 ose 29 janar. në varësi të vendit ku përfundojnë në Grupin B.

Nëse Egjipti eliminohet në fazën e 16-të në Kupën e Kombeve të Afrikës, Salah do të mungojë në ndeshjen e dytë gjysmëfinale të Kupës EFL të Reds kundër Fulham, një ndeshje e mundshme në raundin e katërt të Kupës FA, dhe ndoshta në Premier League të Liverpool-it. përballje me Chelsea.

Në rast të eliminimit të Egjiptit në çerekfinale, të cilat do të luhen më 2 dhe 3 shkurt, Salah ka të ngjarë të mos jetë i disponueshëm për ndeshjen vendimtare të Liverpool-it jashtë vendit kundër rivalëve për titull Arsenal në Premier League.

Nëse Egjipti eliminohet në gjysmëfinale më 7 shkurt, Salah do të humbasë përballjen e Liverpoolit kundër Burnley në Anfield më 10 shkurt, pasi do të marrë pjesë në play-off për vendin e tretë në të njëjtën ditë.

Nëse Egjipti i Salah arrin në finalen e AFCON, e cila do të mbahet më 11 shkurt në stadiumin olimpik të Ebimpe, kjo do ta përjashtonte sulmuesin e Liverpoolit deri në tetë ndeshje për veshjen e Merseyside.