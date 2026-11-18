Pas ndeshjes me Irlandën, Kreshnik Hajrizi ka dalë me një reagim emocional, duke marrë mbi vete përgjegjësinë për kartonin e kuq që la Kosovën me dhjetë lojtarë në një fazë kyçe të takimit.
Mbrojtësi i përfaqësueses kosovare nuk i fshehu ndjenjat e tij pas humbjes 3-0 në Dublin, duke pranuar gabimin dhe duke u kërkuar falje publike tifozëve, shokëve të skuadrës dhe gjithë qytetarëve të Kosovës.
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Në një postim në platformat sociale, Hajrizi e përshkroi këtë si një nga çastet më të rënda që ka kaluar në karrierën e tij futbollistike, duke theksuar se veprimi i tij solli pasoja të mëdha.
“Është tejet e rëndë ta jetosh këtë moment, padyshim ndër më të dhimbshmit në rrugëtimin tim profesional”.
“Sot po përjetoj një zhgënjim të thellë dhe një trishtim të madh. Bëra një gabim që pati efekt shkatërrues dhe që plagosi një shtet të tërë, një popull të tërë. E kam plotësisht të qartë peshën e përgjegjësisë që mbaj dhe dua të kërkoj ndjesë me gjithë shpirt”.
“U kërkoj falje të gjithë tifozëve Dardanë që ishin në stadium, atyre që brohoritën, besuan dhe e përkrahën skuadrën tonë, si edhe çdo njeriu që e mban Kosovën në zemër”.
“Gjithashtu, dua t’u kërkoj ndjesë bashkëlojtarëve të mi. Ju falënderoj të gjithëve që vazhdoni të na qëndroni pranë, edhe në çastet më të errëta. Forca Kosovë!”.
“Ndihem me dashuri dhe respekt të thellë për këtë fanellë dhe për mbarë kombin tonë”, shkroi Hajrizi.
Mbrojtësi kosovar mori kartonin e kuq në pjesën e parë të duelit me Irlandën, pasi preku topin me dorë në vijën fatale. Pas këtij momenti, irlandezët fituan një penallti dhe shënuan edhe dy gola të tjerë, duke e mbyllur sfidën me rezultatin 3-0.