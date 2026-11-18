Emri i trajnerit spanjoll Pep Guardiola, ish-trajneri i Manchester City, po qarkullon sërish me forcë në tregun e trajnerëve, teksa klubet saudite kanë hyrë në bisedime të mundshme me të, duke synuar të shfrytëzojnë përvojën e tij të gjerë dhe rekordin e tij të arritjeve në futbollin evropian.
Në një deklaratë për gazetën saudite Al Riyadiyah, Josep Maria Orobitg, agjenti i Guardiolës, tregoi se klienti i tij ka marrë oferta nga Mbretëria gjatë ditëve të fundit. Ofertat kanë ardhur nëpërmjet ndërmjetësve dhe Orobitg nuk zbuloi emrat e klubeve që kërkonin shërbimet e trajnerit.
Të lidhura
None found
“Gjatë ditëve të fundit kemi marrë oferta nga Arabia Saudite përmes ndërmjetësve, por Guardiola refuzon plotësisht të marrë në konsideratë asnjë nga ofertat aktuale”, ka thënë fillimisht Orobitg.
Më tej, agjenti shtoi: “Pep do të fillojë të diskutojë zyrtarisht të ardhmen e tij para fillimit të sezonit të ardhshëm, dhe ky është një vendim përfundimtar që nga ky moment”.
Kjo tregon qartë se Guardiola nuk ka ndërmend të negociojë për lëvizjen e tij të radhës në këtë moment dhe preferon të presë deri në prag të sezonit të ri për të vendosur të ardhmen e tij.
Interesi nga Arabia Saudite vjen pas përfundimit të qëndrimit dhjetëvjeçar të Guardiolës te City, që zgjati nga viti 2016 deri në vitin 2026. Kjo ishte periudha më e gjatë e karrierës së tij dhe njëkohësisht më e suksesshmja në historinë e klubit.
Guardiola mori drejtimin e Cityt në verën e vitit 2016 dhe iu deshën vetëm dy sezone për të fituar titullin e parë të Ligës Premier. Në sezonin 2017-2018, skuadra e tij grumbulloi 100 pikë, një shifër që asnjë ekip tjetër nuk e kishte arritur ndonjëherë në historinë e kompeticionit.
Rekordet vazhduan të thyheshin njëri pas tjetrit. City e ruajti titullin sezonin pasardhës dhe më pas fitoi edhe më shumë trofe të brendshëm, duke arritur kulmin me katër tituj radhazi të Ligës Premier midis viteve 2021 dhe 2024. Asnjë skuadër nuk e kishte arritur më parë këtë.
Momenti më i lartë erdhi në sezonin 2022-2023, kur City mposhti Interin me rezultatin 1-0 në finalen e Ligës së Kampionëve dhe kompletoi tripletën historike brenda një sezoni të vetëm.