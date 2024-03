‘Krenari të vesh këtë fanellë’, Cancelo do që përherë të jetë i Barcelonës

Joao Cancelo, po shpreson që huazimi i tij nga Manchester City te Barcelona të bëhet i përhershëm këtë verë.

Ai e ka kaluar këtë sezon me Barçën në një marrëveshje e cila nuk përfshin një klauzolë blerjeje.

Megjithëse klubi ka zyrtarët që e kanë bërë të qartë që nga fillimi i sezonit se shpresojnë të arrijnë një marrëveshje të përhershme në fund të sezonit.

“Kam pasur fatin të luaj vetëm në skuadra të mëdha, jam shumë krenar për rrugëtimin tim dhe për karrierën time, sepse askush nuk më ka dhënë kurrë asgjë”, tha Cancelo, raporton 90min.com, transmeton Klankosova.tv.

“Unë nuk di asgjë (për të ardhmen), por do të doja të qëndroja këtu. Unë u rrita duke admiruar Barçën e Ronaldinhos. Është krenari të vesh këtë fanellë. Dhe nuk ka shumë klube të tjera ku unë mund te shkoj”, shtoi ai.

Cancelo është nën kontratë me Cityn deri në vitin 2027, por menaxheri Pep Guardiola ka theksuar gjithmonë se ai do të lërë çdo lojtar të largohet nëse ata kërkojnë një largim, kështu që portugezja do të vihet në dispozicion për shitje këtë verë.

Problemi për Barcelonën, megjithatë, është se City nuk është i përgatitur të humbasë Cancelon falas. Mundo Deportivo kohët e fundit sugjeroi se ata mund të kërkojnë rreth 26 milionë funte (mbi 30 milionë euro), të cilat, duke pasur parasysh çështjet financiare të Barçës, mund të rezultojnë të jenë një problem i madh. /klankosova/