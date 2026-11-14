Kosova mbyll në epërsi loje 45 minutat e para përballë Izraelit

Kosova mbyll në epërsi loje 45 minutat e para përballë Izraelit

Kosova dhe Izraeli kanë shkuar në pushimin mes pjesëve në përballjen e tyre në Ligën e Kombeve, pas një pjese të parë ku Dardanët ishin më kërkues në fushë.

Gjatë 45 minutave të para, loja u diktua nga Kosova, e cila ndërtoi disa mundësi të mira për të shënuar.

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Rreziku kryesor erdhi nga Edon Zhegrova, me tri goditje në drejtim të portës. Një tentativë regjistroi gjithashtu Milot Rashica.

Pas kësaj paraqitjeje dominuese, Dardanët presin të rikthehen në fushë për pjesën e dytë të takimit.


Shtuar 14.11.2026 16:01

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