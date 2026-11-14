Vjosa Osmani kritikon institucionet: Arlinda mbeti pa mbrojtje, ndërsa pronari i një lope u arrestua

Deputetja e LDK-së, Vjosa Osmani, ka kritikuar ashpër institucionet në një postim për mënyrën si trajtohen çështjet e sigurisë dhe drejtësisë.
Duke vënë përballë rastin e Arlindës me arrestimin e pronarit të një lope që po kulloste bar, Osmani tha se Arlinda ishte lënë në duart e vdekjes, ndërsa pronari i lopës kishte përfunduar në pranga.
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Sipas saj, kjo mënyrë veprimi i lë viktimat pa mbrojtje dhe përbën një logjikë mesjetare e një drejtësi të përmbysur. Osmani u shpreh se institucionet tregohen të afta të mbrojnë kullotën nga lopa, por jo jetën e njeriut, duke e cilësuar këtë si prekjen e fundit.