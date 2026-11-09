OVL-UÇK kundërshton Gjykatën Speciale: 240 konferenca për media nuk mjaftojnë për drejtësi

OVL-UÇK kundërshton Gjykatën Speciale: 240 konferenca për media nuk mjaftojnë për drejtësi

Pas njoftimit të Gjykatës Speciale se ka organizuar 240 konferenca për media, Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) vuri në dyshim transparencën e saj. Organizata kërkoi procese gjyqësore transparente, drejtësi të paanshme dhe respektimin e të drejtave themelore të njeriut.

Reagimi iu drejtua edhe kryetares së Dhomave të Specializuara, Ekaterina Trendafilova. OVL-UÇK e cilësoi atë dhe Gjykatën Speciale që ajo drejton si turp për drejtësinë ndërkombëtare.

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Sipas organizatës, numri i konferencave për media nuk dëshmon se proceset gjyqësore janë të drejta dhe transparente. Qytetarëve të Kosovës, theksoi ajo, nuk u duhen 240 konferenca për ta kuptuar drejtësinë, por paanshmëri, transparencë gjatë procesit dhe mbrojtje e të drejtave themelore. OVL-UÇK shtoi se komunikimi transparent nuk mund të mbulojë shkelje të mundshme gjatë gjykimit.

Organizata pyeti nëse Gjykata Speciale ka treguar të njëjtën transparencë edhe për pretendimet dhe shqetësimet e mbrojtjes, ankesat për kushtet e paraburgimit dhe pretendimet për shkeljen e të drejtave të të akuzuarve.


Shtuar 9.11.2026 20:23

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